Triušis su ragais – ne mitas

Paaiškėjo, kad neseniai Fort Kolinse pastebėti triušiai yra užsikrėtę nekenksmingu papilomos virusu, kuris sukelia karpų pavidalo ataugas, kyšančias ant jų galvų kaip metastazuojantys ragai.
Paskelbus tokių gyvūnų nuotraukas socialiniuose tinkluose, pasipylė nelabai malonių pravardžių srautas – „Frankenšteino triušiai“, „demonų triušiai“ ar „zombių triušiai“.
Tačiau jų liga nėra nauja, ji pradėta tirti beveik prieš 100 metų, o fiksuota turbūt dar anksčiau, nes yra senas Šiaurės Amerikos mitas apie Jackalopą, kuriame pasakojama apie triušį su ragais.
Ši triušių liga taip pat prisidėjo prie mokslininkų žinių apie virusų ir vėžio, pvz., žmogaus papilomos viruso, sukeliančio gimdos kaklelio vėžį, ryšį.
Virusas, plintantis tarp triušių, buvo pavadintas pagal daktaro Richardo E. Shope, Rokfelerio universiteto profesoriaus, kuris 1930-aisiais atrado šią ligą, pavardę.
Užsikrėtę triušiai nėra retas reiškinys, ypač vasarą, kai virusą platinančios blakės yra labiausiai aktyvios.
Virusas gali plisti tarp triušių, tačiau juo kitos rūšys, įskaitant žmones ir naminius gyvūnus, nuo sergančių triušių užsikrėsti negali.
Ataugos primena karpas, bet gali atrodyti kaip ragai, jei išauga ilgesnės.
Ataugos nekenkia triušiams, nebent jos išauga ant akių ar burnos ir trukdo maitintis.
Triušių imuninė sistema gali kovoti su virusu, ir kai tai nutinka, ataugos išnyksta.
