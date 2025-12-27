– Neseniai išgirdote netikėtą diagnozę, buvote operuota. Bet dabar esate sveika, laiminga, panirusi į kasdienius darbus. Jei turėtumėte vos vieną minutę perduoti žinutę kitoms moterims – ko ši patirtis Jus išmokė?
– Neignoruokite profilaktinių sveikatos patikrinimų. Apskritai, nenumokite ranka į savo sveikatą. Ji – didžiausias mūsų turtas. Ir tai – nebanali frazė.
– Jauna mama, daug darbų, veiklų, o kiek Jums šiandien svarbi sveikata?
– Oi… (Atsidūsta.) Pradėsiu nuo to, kad man tuoj bus 40 metų. Turiu daug veiklų, darbų, bet pagrindinis – būti mama. Mano vaikai – Tėja ir Amilis – jau paaugliai. Dukrai – penkiolika, sūnui greitai bus dvylika.
Jei atvirai, niekada nebuvau susimąsčiusi apie savo sveikatą iki tam tikrų savo pačios išgyvenimų. Turiu omenyje ŽPV diagnozę. Nuo to laiko sveikata man – prioritetas, nes pati savo kailiu įsitikinau, kad be jos niekas nemiela: nei dainavimas, nei namai, nei kitos veiklos.
Sveikata – visa ko pagrindas. Turime ja rūpintis, tai aš dabar ir darau labai atsakingai.
Grynas oras, švarios mintys, sveikas maistas, sportas. Atrodytų paprasti dalykai, bet kiek daug jie reiškia mūsų sveikatai!
Tiesą sakant, visada gana sveikai maitinausi, sportavau, tačiau, matyt, koją pakišo stresas, nervai, poilsio trūkumas, savęs netausojimas – žodžiu, visos tos sveikatos sudėtinės dalys, kurios galbūt ir išprovokavo ŽPV suaktyvėjimą. Anot medikų, su kuriais bendravau gydymo proceso metu, ŽPV turi apie 80–90 proc. lytiškai aktyvių žmonių. Daugeliu atvejų organizmas pats susitvarko su virusu per kelerius metus – imuninė sistema jį sunaikina. Tačiau kai kuriems virusas gali išlikti – snausdamas tūnoti organizme be jokių simptomų, o pabusti, suaktyvėti, pradėti kelti ląstelių pokyčių tada, kai nusilpsta žmogaus imunitetas dėl streso, ligų, vaistų ir pan. Kai kurie ŽPV tipai, kaip kad buvo mano atveju, gali sukelti net vėžinių pokyčių, dėl to moterims rekomenduojamos reguliarios gimdos kaklelio tepinėlio ir ŽPV patikros, o jaunuoliams (berniukams ir mergaitėms) – skiepai nuo ŽPV.
– Ar iki atvejo su ŽPV Jūsų organizmas siuntė kokių nors ženklų, kad reikia sulėtinti tempą, pasirūpinti savimi?
– Tikrai ne. Kai susirgau, profesorė, kuri mane gydė, sakė, kad neaišku, dėl ko aktyvavosi ŽPV, bet patarė skirti daugiau dėmesio savo imuninei sveikatai. Tai dabar ir darau. Grynas oras, švarios mintys, sveikas maistas, sportas. Atrodytų, paprasti dalykai, bet kiek daug jie reiškia mūsų sveikatai!
– Ar turite reguliarių sveikatos rutinų kiekvieną dieną?
– Su sportu esu susijusi tik tiek, kiek pati laisvalaikiu sportuoju. Dažniausiai – gamtoje ir tik nuo pavasario iki rudens; žiemą nesportuoju. Labai mėgstu riedučius ir dviratį. Tai absoliučiai man tinka. Keletą kartų per savaitę tuo užsiimu. Kaune daug gražių, žalių ir šiam sportui tinkamų vietų. Paprastai važiuoju nuo Marvelės iki Kačerginės, o kartais pasiekiu net Zapyškį. Tame kelyje mane sutikti galima dažnai. Stengiuosi dėtis ir apsaugus, nes kad ir kaip gerai riedėčiau, niekada nežinai, kur velnias pakiš koją.
Žiūriu, ką valgau, bet nesu nei veganė, nei vegetarė. Ilgą laiką nevalgydavau pusryčių – tik išgerdavau kavos ar arbatos. Faktiškai mano pusryčiai būdavo per pietus.
Susirgus šio blogo įpročio neliko. Geriau jau atsisakau vakarienės, bet valgau sočius visaverčius pusryčius. Apskritai pradėjau atidžiau rinktis maisto produktus, žiūrėti, iš kur jie. Labai vertinu tėvelių daržo gėrybes – agurkus, pomidorus. Jie gyvena nuosavame name, turi mini darželį, taigi mus aprūpina.
– Kaip dažnai lankotės pas gydytojus profilaktiškai pasitikrinti? Ar anksčiau tai darydavote rečiau nei dabar?
– Pas gydytojus eidavau tik tada, kai kas nors sušlubuodavo. Nedidelių negalavimų, žinoma, pasitaikydavo. Ne paslaptis, kad atlikėjų darbo ritmas nepalankus sveikatai – sakyčiau, netgi ydingas. Jokio režimo, darbas naktimis. Organizmas išsibalansuoja. Kai pasijusdavau blogiau, darydavausi bendrus kraujo tyrimus, kurie daugmaž parodydavo, ko man trūksta, kodėl jaučiu silpnumą ar nėra nuotaikos. Jei būdavo žemas hemoglobino lygis kraujyje – pagerdavau geležies preparatų, jei bendras silpnumas – vitamino D3 ir pan. Tuomet laikydavausi savo šeimos gydytojos rekomendacijų ir palengva, kaip sakau, išsilaižydavau.
– Kaip sužinojote apie ŽPV?
– Tiesiog gavau kvietimą profilaktiškai pasitikrinti pas ginekologę. Padarė gimdos kaklelio tyrimą ir, gavusi atsakymą, labai nustebau, nes jokių šalutinių pojūčių nebuvo. Jau gerokai vėliau, pasidalijusi savo atveju su sekėjomis, supratau, kad savo viešu komentaru užkliudžiau labai opią temą. Moterys vengia ginekologo kabineto, ypač vyresnio amžiaus. Manau, buvau viena pirmųjų, kuri tiek spaudoje, tiek ir televizijoje drąsiai prakalbo apie tai. ŽPV vis dar siejamas su stigma. Gal tai sovietmečio palikimas? Mūsų visuomenėje dar gajus požiūris, kad lytiškai plintančios infekcijos tolygu palaidam elgesiui.
Gėdytis ŽPV nereikia. Tai dažnas virusas, kuriuo užsikrėsti gali kiekvienas – net būdamas ištikimas ir turėdamas tik vieną partnerį.
Deja, didesnė atsakomybė už seksualinę sveikatą dažniau tenka moterims, todėl jos gali jaustis kaltos ar atsakingos. Gimdos kaklelio vėžio prevencija dažniausiai irgi taikoma moterims, todėl jos dažniau sužino, kad yra užsikrėtusios.
– Kaip elgtis sužinojus, kad turi ŽPV?
– Pirma, negalvok, kad padarei ką nors blogo. Antra, nebijok ir nepanikuok. Anot medikų, ŽPV yra labai dažnas virusas ir paprastai nesukelia jokių rimtų problemų. Egzistuoja daugiau nei 100 ŽPV tipų. Ginekologas pasakys, koks taviškis, ir, jei reikės, pasiūlys gydymo planą ar vakciną. Vakcina apsaugo nuo ŽPV tipų, sukeliančių onkologines ligas.
Ši diagnozė – tikrai ne nuosprendis, o priminimas rūpintis savimi ir savo sveikata. Turime save mylėti ir savimi rūpintis, nes niekada nežinome, kas vyksta mūsų organizme. Juk ŽPV atveju nėra jokių šalutinių pojūčių.
– Jums prireikė operacijos?
– Taip. Nors vien tai, kad nustatytas ŽPV, dar nereikalauja jokio gydymo. Svarbu ne tik, ar yra virusas, bet ir tai, ar jis sukėlė ląstelių pakitimų. Lengvi pakitimai, kiek žinau, dažnai net negydomi – tik stebimi. Jaunoms moterims ŽPV dažnai gali išnykti savaime, be jokių intervencijų. Vis dėlto, jei randama reikšmingų ląstelių pakitimų, tuomet medikai siūlo gydymą – lazeriu, operacija.
– Ar prisimenate, kas buvo baisiausia išgirdus diagnozę?
– Žodis „vėžys“, „vėžinės ląstelės“. Mūsų ausiai tai skamba kaip nuosprendis, o iš tiesų vėžiniai pakitimai gimdos kaklelyje dažniausiai yra visiškai pagydomi, ypač jei nustatomi anksti.
Šių dienų medicinos technologijos – kaip iš ateities. Jei užtenka gydymo lazeriu, kitą dieną moteris jau gali eiti į darbą. Užtai stengiuosi visas, patekusias į šią situaciją, nuraminti, nes pagrindinis mūsų priešas yra stresas ir nervai. Jie sukelia visas bėdas, todėl turime išmokti nusiraminti.
– Esate aktyvi socialiniuose tinkluose, kur nuomonės formuotojai dažnai drabstomi purvais. Kaip pati kovojate su stresu? Ar turite savų metodų emocinei sveikatai palaikyti?
– Manau, kad šių dienų žmogui labai svarbu sąmoningas požiūris į bet kokią situaciją. Su metais, branda nebepriimu žodžių, kurie gali mane sužeisti. Išmokau reaguoti tik į pozityvius ir teigiamus dalykus, tik į tuos, kurie gali suteikti gerų emocijų. Nuo blogų dalykų tiesiog atsiriboju, nebandydama su niekuo nei aiškintis, nei ginčytis, nei kam nors ką nors įrodinėti. Esu tokio amžiaus, kai galiu sau leisti būti kam nors siekiamybe, o kam nors gal ir nepatogybe ar kvaile… (Juokiasi.) Aš saugau save.
– Jau po operacijos, sveikdama, apie susirgimą ŽPV pasidalijote su savo sekėjais. Vieni užjautė ir linkėjo greičiau pasveikti, kiti kaltino Jus skiepų reklama. Kaipgi buvo iš tiesų?
– Tikrai sulaukiau žinučių iš žmonių, kurie klausė: „Kodėl tu ragini skiepytis? Ar tau už tai moka?“
Aš neraginu, bet pasakoju, kaip konkrečiai elgiausi aš. Žmonės tegul patys sprendžia, ką jiems daryti, o ko nedaryti. Mano gydytoja sakė, kad vakcina nuo žmogaus papilomos viruso yra vienintelė efektyvi prevencinė priemonė nuo gimdos kaklelio vėžio, kurį sukelia ŽPV.
Jei yra galimybė užkirsti bėdai kelią – kodėl tuo nepasinaudoti? Tikrai raginu visus eiti tikrintis – tai darau ir darysiu. Gavau daug padėkos žinučių, ilgiausių laiškų, kuriuose moterys dėkojo, kad priverčiau (netiesiogiai, aišku) nueiti pas ginekologą ir pasitikrinti. Vienoms užteko mažų intervencijų, kitoms prireikė didesnių. Todėl manau ir manysiu, kad skleisti šią žinią reikia, nes organizmas šiuo atveju pats ligos neišduoda.
Beje, savo dukrą ir sūnų jau buvau paskiepijusi nuo ŽPV dar nieko nežinodama apie savo ligą. Tiesiog šeimos gydytoja pasiūlė ir aš sutikau. Šie skiepai neplaniniai, bet vaikams kompensuojami.
Turime save mylėti ir savimi rūpintis, nes niekada nežinome, kas vyksta mūsų organizme. Juk ŽPV atveju nėra jokių šalutinių pojūčių.
Besigydydama aš irgi pasiskiepijau, kad ateityje netektų stresuoti dėl šios problemos. Kam rizikuoti? Jau sakiau, kad vienam tas virusas gali būti visiškai nekenksmingas, o kitam, kaip kad buvo man, sukelti onkologinę ligą. Patys turime nuspręsti: skiepytis ar ne. Suprantu, kad šiandienei įsijautrinusiai visuomenei šis klausimas labai opus, bet, žmonės, būkite sąmoningi ir galvokite savo galva.
– Socialiniuose tinkluose turite didelę auditoriją. Kaip atsirenkate, kuo dalytis su savo sekėjais, o ką pasilaikyti sau – ypač kai kalbama apie sveikatą?
– Po išgirstos diagnozės buvo nežinomybė. Medikai kalbėjo man nesuprantama kalba – daug pirmąsyk girdimų medicinos terminų, skaičiukų, raidžių junginių. Tai kėlė didžiulį nerimą, todėl ilgą laiką visai apie tai nekalbėjau. Pasakiau tik po operacijos, kai pasijutau rami ir išsprendusi savo bėdą.
Kodėl nusprendžiau pasidalyti? Dėl to, kad mes vėžį tapatiname su mirtimi. Tačiau juk nebūtinai taip yra. Nuėjusi visą ligos ir sveikimo kelią supratau, kad reikia pasikliauti medikais, kurie puikiai išmano savo darbą. Šiuolaikinė medicina tikrai daug gali.
– Ar norėtumėte, kad būtų daugiau kalbama apie panašius dalykus, kurie mūsų visuomenėje vis dar išlieka kaip stigmos?
– Mano nuomone, apie tai jau daug kalbama. Tik žmonės turėtų atsirinkti, ko klausyti, o ko ne. Ypač tai aktualu jaunimui, kuris turėtų dažniau kritiškai mąstyti.
– Kada pastarąjį kartą skyrėte dieną tik sau – be scenos, be socialinių tinklų, be įsipareigojimų šeimai ir, svarbiausia, be kaltės jausmo? (Su Goda kalbamės rugpjūčio viduryje.)
– Prieš kelias dienas žvejojau. Pagavau beveik 40 cm lyną. Pirmą sykį. Labai mėgstu žvejoti, kaip ir grybauti, būti gamtoje. Šeimoje turime keletą tradicijų, kurias kiekvieną vasarą stengiamės įgyvendinti. Grybavimas ir žvejyba – vienos jų.
– Ką tik nupiešėte tobulą savo savaitgalį?
– Dar pridėkite knygą. Dievinu istoriją, todėl mielai renkuosi istorinius, biografinius romanus, paremtus tikrais faktais. Galėčiau juos kaip saulėgrąžas gliaudyti. Psichologinė literatūra? Domino anksčiau. Jau atsivalgiau (juokiasi).
– Kai sužinojote, kad Jums nustatytas ŽPV ir yra onkologinių pakitimų, ar pirmas impulsas buvo nerti į interneto platybes ir ieškoti atsakymų apie tai?
– Bandžiau, bet ne per daug. Didelė klaida, kai žmonės prisiskaito informacijos gūgle arba pasikalba su „Chat GPT“ ir ima diagnozuoti sau būtas ir nebūtas ligas, o paskui panikuoja.
Visada tikėjau, kad man viskas bus gerai. Tiesiog nusiteikiau pozityviai ir įsiteigiau, kad ši problemėlė bus greitai ir gerai išspręsta. Net savo antrajai pusei sakiau, kad neturiu teisės galvoti apie mirtį, nes dar neužauginau vaikų. Motinystė – mano pagrindinė pareiga, o tik paskui – visos kitos.
