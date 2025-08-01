Ventės rage – rudeninės migracijos laukimas

„Ūkininkai rugpjūtį ima derlių, o mes – dabar. 70 proc. paukščių sužieduojama rugsėjo ir spalio mėnesiais. Dabar kol kas skrenda tik kregždės. Jos nakvoti leidžiasi čia pas mus. Po 10–15 tūkst. kregždžių susirenka vienu metu“, – pasakojo Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas Vytautas Jusys.
Šiuo metu dar skrenda musinukės, pečialindos, kiti vabzdžialesiai paukščiai.
Vėliau turėtų Ventėje prasidėti zylių, spalį prasidės grūdlesių paukščių migracija.
Į pietus trauks kikiliai, žaliukės, dagiliai, alksninukai.
„Ši vasara buvo viena prasčiausių. Palangos verslininkus galima net pateisinti“, – tikino V. Jusys.
Ventėje iškeltos dvi zigzaginės gaudyklės, skirtos gaudyti atvirų vietų paukščiams – kregždėms, varnėnams, kielėms, o migracijų metu ir kitiems smulkiems žvirbliniams paukščiams.
Antroji gaudyklė apsodinta šeivamedžiais, ievomis ir kitais krūmokšniais.
Ji skirta gaudyti miško ir krūmynų paukščius – liepsneles, paprastuosius erškėtžvirblius, karietaites, nykštukus.
„Iki mano asmeninio žiedavimo rekordo liko nedaug. Šiuo metu esu sužiedavęs 996 304 paukščius. Milijoną žadu pasiekti rugsėjo vidury“, – patikino V. Jusys.
