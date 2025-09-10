 Į ornitologo rankas pateko milijoninis sparnuotis

2025-09-10 15:39
Asta Aleksėjūnaitė

Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas Vytautas Jusys sužiedavo milijoninį savo darbo biografijoje paukštį. Į ornitologo rankas pateko juodagalvė devynbalsė.

Suskaičiavo: V. Jusys sužiedavo juodagalvę devynbalsę, kuri tapo asmeniniu ornitologo rekordu – per gyvenimą jis sužiedavo milijoną paukščių. / Asmeninio archyvo nuotr.

Milijoninio savo paukščio V. Jusys jau lūkuriavo visą rugpjūtį. Bičiuliams vyras buvo prasitaręs, kad rugsėjo pradžioje turėtų pasiekti asmeninį paukščių žiedavimo rekordą.

Nuo metų pradžios Ventėje šiemet sužieduota per 15 tūkst. paukščių.

Tačiau didžiausias darbymetis ornitologų dar laukia.

V . Jusys tikino, kad 70 proc. paukščių sužieduojama rugsėjo ir spalio mėnesiais.

Ventėje iškeltos dvi vadinamosios zigzaginės gaudyklės, skirtos gaudyti atvirų vietų paukščius – kregždes, varnėnus, kieles, o migracijų metu – ir kitus smulkius paukščius.

Antroji gaudyklė apsodinta šeivamedžiais, ievomis ir kitais krūmokšniais. Ji skirta gaudyti miško ir krūmynų paukščius – liepsneles, paprastuosius erškėtžvirblius, karietaites, nykštukus.

V. Jusys gimė Kazachstane, 1981 m. baigė Molėtų 1-ąją vidurinę mokyklą, o vėliau – Vilniaus pedagoginį universitetą.

Paukščius vyras žieduoja nuo 1978 m.

Ventės rago ornitologinėje stotyje dirba nuo 1981 m.

