Veterinaras įspėja dėl šių šunų veislių: su jais nuolat problemos

„TikTok“ vaizdo įraše dr. Amiras Anvari paaiškino, kad kai kuriems augintiniams gali reikėti sudėtingos priežiūros, jie gali turėti lėtinių sveikatos problemų arba tiesiog netinkamą temperamentą. Į veterinaro sąrašą įėjo penkios veislės:
Prancūzų buldogas
Anvari pripažįsta suprantantis jų patrauklumą, tačiau klinikoje būtent šiems šunims dažniausiai diagnozuojamos kvėpavimo, odos ir stuburo problemos. Pasak jo, šios veislės augintiniams dažnai reikia gydymo, o tai reiškia dideles išlaidas šeimininkams.
Bostono terjeras
Specialistas pripažįsta, kad neturi konkrečios priežasties vengti šios veislės, tačiau pažymi, kad jis asmeniškai „su jais nesutaria“.
Haskis
Šios veislės šunys, pasak veterinaro, yra itin triukšmingi, užsispyrę ir reikalauja nuolatinio dėmesio. Anvari juokauja, kad jie dažnai elgiasi kaip „labai triukšmingi ir pūkuoti vaikai“, kurie visur palieka kailį.
Belgų malinua
Šiai aktyviai ir protingai veislei reikia kelių valandų mankštos kasdien. Veterinaras malinua pasižymi „pamišusiu“ energijos lygiu ir pripažįsta, kad neturi pakankamai laiko suteikti jiems reikiamo komforto.
Taksas
Nepaisant daugelio šeimininkų meilės taksams, Anvari pažymi, kad jie gali staigiai rodyti agresiją ir dažnai turi nugaros problemų. Ypač didelė rizika susirgti tarpslanksteline išvarža, kuri gali sukelti galinių galūnių paralyžių.
Primename, kad renkantis pirmą šunį svarbu atsižvelgti ne tik į išvaizdą, bet ir į charakterį bei gebėjimą mokytis.
