Sekėjai liko šokiruoti: „gražiausia pasaulio moteris“ apgavo milijonus

N. Noir socialiniuose tinkluose sukaupė įspūdingą auditoriją – vien „TikTok“ platformoje ją seka apie 2,7 mln. žmonių. Ji dalijosi vaizdo įrašais, kuriuose šoka, keliauja, sportuoja ar pozuoja asmenukėms. Kai kurie jos vaizdo įrašai sulaukė šimtų milijonų peržiūrų.
Komentaruose gerbėjai negaili jai komplimentų.
„Tavo grožis – tikras šedevras“, – rašė vienas sekėjas.
„Tu pati gražiausia moteris, kokią esu matęs“, – teigė kitas.
Kiti stebėjosi, kaip Nia dar nėra tapusi profesionaliu modeliu.
Ypač didelio dėmesio Nia sulaukė po to, kai paviešino nuotraukas su imtynininku ir aktoriumi Johnu Cena, esą sporto salėje. Tačiau būtent šis epizodas ir paskatino dalį internautų suabejoti jos autentiškumu.
Rankos, kurios viską išdavė
Kaip pastebi UNILAD, pirmieji įtarimai kilo dėl detalių, kurios dirbtinio intelekto kūriniuose vis dar dažnai „išduoda“ klastotę. Didžiausia užuomina – rankos.
Viename vaizdo įraše, kuriame Nia rankos buvo aiškiai matomos, komentatoriai netruko sureaguoti:
„O Dieve, čia taip akivaizdu“, – rašė vienas.
„Verkiu iš juoko – tos rankos viską išduoda“, – pridūrė kitas.
Be to, kai kurie vartotojai pastebėjo, kad Nia vaizdo įrašai, ypač šokių, atrodo beveik identiški kitų turinio kūrėjų klipams – tarsi būtų tiksliai atkartoti.
Kiti atkreipė dėmesį ir į keistą detalę: skirtingose asmenukėse Nia naudojo skirtingus „iPhone“ modelius, kurie, regis, keitėsi be jokios logikos – vienoje nuotraukoje vienas telefonas, kitoje jau kitas.
Galiausiai paaiškėjo tai, ko dalis sekėjų nė nenumanė – N. Noir neegzistuoja, o jos nuotraukos ir vaizdo įrašai yra sukurti dirbtinio intelekto pagalba. Nuotrauka su J. Cena taip pat buvo netikra.
Nauja realybė: žmonės parduoda savo atvaizdą dirbtiniam intelektui
Kol kas nėra aišku, ar N. Noir buvo sukurta pagal konkretų realų žmogų. Tačiau, kaip pažymi UNILAD, pastaraisiais metais vis dažniau žinomi žmonės sąmoningai parduoda savo išvaizdą dirbtinio intelekto kompanijoms.
Dar 2024 metais „OnlyFans“ žvaigždė Chloe Amour atskleidė, kad pardavė savo atvaizdą dirbtiniam intelektui siekdama patenkinti gerbėjų poreikius.
„Kai tiesiogiai bendrauju su gerbėjais, kartais jie nori dalykų, kurių aš negaliu suteikti“, – tuomet sakė ji.
„Per dirbtinį intelektą jie gauna mano atvaizdą, ir tam tikra prasme aš galiu būti viskuo, ko jie nori.“
Panašų sprendimą priėmė ir pornografijos aktorė Nicole Aniston, tačiau dėl kitų priežasčių. Ji pasakojo UNILAD, kad internete buvo pastebėjusi „siaubingų“ klastočių, kuriose jos veidas buvo „priklijuotas“ prie kitų kūrėjų kūnų.
„Man buvo baisu matyti tokias kombinacijas“, – sakė ji.
Todėl N. Aniston nusprendė imtis iniciatyvos pati ir susikūrė savo dirbtinio intelekto versiją, kuri, jos teigimu, yra „autentiškai ji“.
