„Žmogau, tu gali labai paprastai išgelbėti paukščius“: pasidalijo, kaip tą padaryti

2025-09-19 13:18 diena.lt inf.

Politikas ir viešosios įstaigos „Gelbėkime čiurlius“ įkūrėjas Audrius Daunoravičius rimtai susirūpino dėl žūstančių paukščių. Vyras savo socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino ne tik mirusių paukščių nuotraukas, bet ir pasidalijo, kaip šios situacijos būtų galima išvengti. 

A. Daunoravičius pabrėžia, jog ši problema jau darosi pernelyg dažna. Kiekvienais metais tokiu būdu žūsta milijonai paukščių. Pasak vyro, yra labai paprastų būdų, kurie gali užkirsti kelią šiai nelaimei. 

„Žmogau, tu gali labai paprastai išgelbėti paukščių gyvybes! 

Prasidėjo paukščių migracija, kasmet Europoje milijonai paukščių žūsta, atsitrenkdami į langus!

Biuro darbuotojau, mokyklos direktoriau, universiteto rektoriau, – užklijuokite šį paprastą trafaretą ant lango ir jūs išsaugosite paukščius! Užtenka vieno trafareto ant lango! 

Ačiū, kad dalinatės šiuo įrašu!“ – savo soc. tinkle dėstė politikas. 

