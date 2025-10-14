Socialiniuose tinkluose – šimtų žuvusių paukščių nuotraukos: kas nutiko?

Ornitologas Gediminas Petkus sako, kad paukščių žūtys – ne pavieniai atvejai, o didelė problema, kuriai reikia greitų sprendimų.
Pasak G. Petkaus, tai nėra naujas reiškinys, ši problema stebima jau ne vienus metus. Jis teigia, kad ornitologai, siekdami ją spręsti, jau daug kur kreipėsi, tačiau viltys kol kas neišsipildė. Ornitologas tikisi, kad dabar, kai į problemą dėmesį atkreipė daug žmonių, jos sprendimai bus greitesni.
Jis pasakoja, kad pasaulyje yra devyni dideli paukščių migracijos keliais, vienas jų driekiasi per Lietuvą, ypač pajūrio regioną, todėl Lietuvoje paukščių žūtys tokia aktuali problema.
Nykštukai nėra vieninteliai, kurie žūsta atsitrenkę į stiklinius pastatus – taip nutinka ir kitiems paukščiams.
G. Petkus atkreipia dėmesį, kad nykštukai – itin smulkūs paukšteliai, sveria vos 5–7 g, todėl stikliniai pastatai jiems dar pavojingesni.
„Jei diena giedra, pastatas atspindi saulę, o paukščiai nemato, kad tai pastatas, ir trenkiasi“, – pasakoja ornitologas.
Skaičiuojama, kad Amerikoje tokiu būdu per metus žūsta daugiau nei 1 mlrd. paukščių, Europoje – 100 mln., o Lietuvoje žūstančių paukščių skaičius nėra žinomas. Spėjama, kad galėtų būti apie 100–150 tūkst.
Pasak G. Petkaus, labai svarbu identifikuoti „pastatus-žudikus“, tuomet būtų galima nustatyti ir tikslesnį žūties mastą.
Jis mini, kad prie vieno šalies pastato rasta beveik 300 į stiklą atsitrenkusių ir žuvusių nykštukų.
Ornitologų draugijos interneto svetainėje sukurtas specialus žemėlapis, kur žmonės patys gali pažymėti, kuriose vietose rado negyvų paukščių. G. Petkus tikisi, kad ši sistema, jei žmonės aktyviai į ją įsitrauks, padės identifikuoti „pavojingus“ pastatus.
Stiklinių pastatų savininkams, norintiems apsaugoti paukščius, jis rekomenduoja langus apklijuoti lipnia juosta arba iš popieriaus iškirptomis įvairiomis figūromis. Langus reikėtų padengti 10–15 cm atstumu.
G. Petkus pasakoja, kad yra ir speciali juosta – ji nudažyta ultravioletiniais dažais, tad žmonės jos beveik nemato, o štai paukščiai dėl savo regos ypatumų mato ir gali išvengti jiems mirtį nešančių pavojingų pastatų.
