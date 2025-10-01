Lėktuvo bagaže – šokiruojanti kontrabanda

42 tikrųjų mormonų jauniklių Roterdamo zoologijos sode gyvenimu nesiskundžia, nors turėjo augti Islandijoje. Dar vasarą prižiūrėtojai gavo netikėtą skambutį iš muitinės – ar norėtų paimti kontrabandininkų į šalį įvežtus kiaušinius.
„Baisoka sulaukti tokio skambučio. Sako – radome 79 kiaušinius. Pirmoji reakcija: kaip? Ar tikrai?“ – pasakojo Roterdamo zoologijos sodo atstovas Maartenas Visas (Martenas Visas).
Olandų muitininkai išsiaiškino, kad skrydyje iš Islandijos yra įtartinų asmenų.
„Iš lėktuvo išlaipinome tris žmones. Patikrinome jų krepšius ir ištraukėme kiaušinių dėžutes. Peršvietėme vieną iš kiaušinių žibintuvėliu ir pamatėme mažylį viduje“, – paaiškino muitinės pareigūnas Mitchell (Mišel).
Iš 79 kiaušinių išgyveno 52. Daugiausia – jūriniai paukščiai mormonai, bet buvo ir retų ančių.
Gamtosaugininkai įspėja, kad tokia kontrabanda kenkia ne tik gamtai, bet ir patiems gyvūnams.
„Tai nelegali prekyba, todėl nusikaltėliai slepia, kaip išmano – net šiaudeliuose ar buteliuose. Tad daug gyvūnų žūsta“, – akcentavo Tarptautinio gyvūnų gerovės fondo atstovė Zaan Olivier (Zan Oliver).
Muitininkai rodo, ką dar yra aptikę.
„Batas iš kobros odos arba dramblio pėda, naudota kaip vazonas augalams“, – demonstravo muitinės pareigūnas.
Tie kontrabandininkai buvo sugauti ir anksčiau. Už šią kontrabandą jie gavo 7,5 tūkst. eurų baudą ir tris mėnesius lygtinai.
Į laukinę gamtą šių paukščių paleisti nebebus galima. Juos priglaus įvairūs zoologijos sodai.
