Pasieniečiai per operacijas sulaikė 0,5 mln. eurų vertės cigarečių krovinius ir dešimt įtariamųjų

Didžiausia operacija įvykdyta Vilniuje, Vilniaus bei Šalčininkų rajonuose. Čia, įtardami neteisėtai disponavus akcizinėmis prekėmis, pareigūnai sulaikė šešis asmenis ir keturis automobilius.
Per transporto priemonėse ir gyvenamosiose vietose atliktas kratas rasta 57 tūkst. pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis ir beveik 30 tūkst. eurų grynųjų pinigų. Įtariamieji atsidūrė areštinėje ir laikino sulaikymo patalpose.
„Vyksta sulaikytųjų apklausos, nustatomi kiti įtariamieji, planuojamos kratos ir kiti procesiniai veiksmai“, – skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Antradienį Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro organizuojamame ikiteisminiame tyrime dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, realizuojant ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su kolegomis iš Ikiteisminio tyrimo skyriaus bei VSAT specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Rytų skyriaus, Nemėžyje (Vilniaus rajone) atliko kratas gyvenamosiose patalpose ir transporto priemonėse.
Krovininiame automobilyje „VW Crafter“, lietuviškais valstybinio numerio ženklais kurį vairavo 37-erių vyras, įrengtose slėptuvėse aptiktos kartoninės dėžės su kontrabandinėmis cigaretėmis, jų vertė viršija 63 tūkst. eurų (900 BSI dydį).
Taip pat buvo sulaikytos dar trys Lietuvoje registruotos transporto priemonės – „Volvo FL“, „Audi A6“ ir BMW, kurių vienoje rastos 76 kartoninės dėžės (38 tūkst. pakelių), kitoje – 38 dėžės (19 tūkst. pakelių) cigarečių „NBZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Visų šių rastų nelegalių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 295 tūkst. 830 eurų.
VSAT pareigūnai sulaikė šešis įtariamuosius, 34–38-erių Vilniaus miesto ir Vilniaus bei Šalčininkų rajonų gyventojus.
Per kratas pasieniečiai taip pat rado ir paėmė 28 tūkst. 710 eurų grynųjų pinigų.
Sulaikytieji atsidūrė policijos areštinėje bei VSAT Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpoje. Po apklausų bus sprendžiama, kokias kardomąsias priemones jiems skirti.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Tyrimas tęsiamas, neatmetama, kad įtariamųjų gali būti ir daugiau.
Operacija Varėnos rajone
Varėnos rajone pasieniečiai sučiupo du vyrus, jų automobilyje bei prie jo aptiko per 3 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.
Antradienį ties Paąžuolės kaimu (Varėnos rajone) tarnybą vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko pasienio užkardos pareigūnai miške pastebėjo automobilį „Opel Zafira“. Jo bagažinėje pasieniečiai rado du ryšulius, o šalia automobilio gulėjo dar vienas ryšulys, aptrauktas žalios spalvos polietileno plėvele.
VSAT pareigūnai, pasitelkę kinologus su tarnybiniais šunimis, puolė ieškoti pasišalinusių asmenų. Netrukus šalia gretimo kaimo pasieniečiai pastebėjo ir sulaikė du skubiai žingsniuojančius vyrus.
Išsiaiškinta, jog kažkur skubėjo 39-erių ir 29-erių Varėnos gyventojai. Vienas jų prisipažino cigarečių nespėjęs susirinkti, nes išgirdo atvažiuojant pasieniečių automobilį.
Praplėšę ryšulius, VSAT pareigūnai suskaičiavo 3 tūkst. 560 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio kiekio rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 18 tūkst. 512 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Varėniškiai atsidūrė areštinėje. Po apklausų bus sprendžiama, kokias kardomąsias priemones jiems skirti.
Sulaikytas automobilis ir nelegalios cigaretės laikinai saugomi VSAT Varėnos pasienio rinktinės padaliniuose.
Cigarečių rasta sodyboje ir įmonės teritorijoje
Per dvi dienas vykdytą koordinuotą operaciją Mažeikių rajone praėjusią savaitę pasieniečiai atskleidė didelio masto neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis. Atlikę kratas, VSAT pareigūnai aptiko daugiau nei 23,5 tūkst. pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis arba be jų.
Ketvirtadienį Mažeikių rajone VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Palangos pasienio užkardos pareigūnai, tęsdami ikiteisminio tyrimo veiksmus, atliko kratą vienoje sodyboje.
Per kratą ūkiniame pastate VSAT pareigūnai rado 1 tūkst. pakelių cigarečių „Queen Menthol“ bei „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis ir 19,5 tūkst. pakelių cigarečių „Marlboro Gold Original“, „Marlboro“, „Winston Blue“, „Marlboro Gold“ – be jokių akcizo ženklų.
Penktadienį, tęsdami procesinius veiksmus, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės žvalgai su VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Vakarų skyriaus pareigūnais atliko kratas vienos Mažeikių įmonės teritorijoje.
Jūriniame konteineryje pasieniečiai aptiko 2,5 tūkst. pakelių cigarečių „Marlboro Gold“ be akcizo ženklų. Patikrinus teritorijoje stovėjusį automobilį „Audi A6“, rasta 500 pakelių cigarečių „Marlboro Gold“ be akcizo ženklų, o kito, „Toyota Corolla Verso“, bagažo skyriuje pro užtamsintus langus pastebėtos akcizinės prekės. Detalesnei automobilio apžiūrai, cigarečių kiekiui ir rūšiai nustatyti automobilis buvo pristatytas į rinktinės Uosto pasienio užkardą.
Abu automobiliai su lietuviškais valstybinio numerio ženklais bei cigaretės laikinai saugomi Uosto pasienio užkardoje.
Pirmadienį pasieniečiai apklausė įmonės, kurios teritorijoje buvo atliktos kratos, savininką. Jam pareikšti įtarimai ir paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Tyrimas buvo tęsiamas po to, kai prieš savaitę Mažeikių rajone pasieniečiai sulaikė 58-erių klaipėdietį, kuris automobiliu „Toyota Avensis“ gabeno 1,5 tūkst. kontrabandinių cigarečių be banderolių. Su nelegalių rūkalų kroviniu pasieniečiai jį sučiumpa jau trečią kartą. Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos vyras buvo paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus tyrėjai atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
