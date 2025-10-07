Klaipėdoje – masinės paukščių žūtys

„Šiandien prie namo radau labai daug nykštukinių žvirblių. Merginos iš kirpyklos juos rinko saujomis ir paliko pievoje – jų tikrai labai daug ir vaizdas atrodo klaikiai“, – patirtimi dalijosi klaipėdietė Dalia.
Kitoje miesto dalyje – panašūs radiniai, kai kurie gyventojai pripažįsta, kad tokio vaizdo dar niekada nebuvo matę.
„Žolynų gatvėje taip pat labai daug – mačiau, kad vienu metu jų net kokie 30 gulėjo ant šaligatvio“, – pritarė dar viena klaipėdietė.
Rudeninės migracijos metu tokie atvejai pasitaiko gana dažnai.
Nors dalis žmonių spėlioja apie galimą taršą ar ligą, ornitologė Ingrida Lagunavičienė paaiškino, kad tai – natūrali rudens migracijos pasekmė.
„Rudeninės migracijos metu tokie atvejai pasitaiko gana dažnai. Daug smulkių paukščių, ypač naktį migruojančių, žūsta atsitrenkę į aukštų pastatų stiklines sienas ar langus, nes stiklas jiems yra nematomas“, – aiškino specialistė.
Pasak jos, gyventojai neturėtų panikuoti – tai nėra ligos protrūkis ar aplinkos užterštumo rodiklis. Be to, nors žmonės dažnai vadina šiuos paukščius žvirbliais, labiau tikėtina, kad tai nykštukai, liepsnelės ar pečialindos – itin mažos migruojančios rūšys.
Ornitologė akcentavo, kad didelė dalis tokių žūčių – žmogaus sukurta problema, tačiau sprendimai egzistuoja.
Vis dėlto, jei vienoje vietoje randama neįprastai daug negyvų paukščių, verta apie tai informuoti miesto savivaldybę ar Aplinkos apsaugos departamentą.
„Stiklinius paviršius, ypač didelius langus, reikėtų padaryti paukščiams labiau pastebimus – užklijuoti specialius lipdukus ar raštus, kad jie neatspindėtų dangaus ir medžių. Tokia praktika jau plačiai taikoma daugelyje pasaulio miestų“, – pažymėjo I. Lagunavičienė.
