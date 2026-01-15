Klaipėdoje minimos 103-osios Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metinės

Pagrindiniai renginiai prasidės priešpiet Mažosios Lietuvos istorinės vėliavos pakėlimu Klaipėdos piliavietėje, po to Skulptūrų parke, prie paminklo „Už laisvę žuvusiems“, įvyks iškilmingas minėjimas, rikiuotė.
Gėlių vainikais bus pagerbti žuvusių Klaipėdos sukilimo dalyvių bei operacijos vado Jono Polovinsko-Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės-Budrienės kapai.
Renginio dieną Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Meno kieme vyks kūrybinės fotodirbtuvės, uostamiesčio universitete – istorinė konferencija, o Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje bus atidaryta paroda.
Taip pat Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre įvyks Klaipėdos krašto dienai dedikuotas koncertas, ryte Joniškės ir Lėbartų kapinėse bus aplankyti ir pagerbti Mažosios Lietuvos politikos ir kultūros veikėjų Jurgio Lėbarto ir Erdmono Simonaičio, Klaipėdos sukilimo dalyvių Jono Aušros ir Anos Piaulokienės kapai.
Vakare iš Teatro aikštės pajudės eisena su deglais „Sausio 15-osios garbė“. Ji Turgaus, Tiltų, Biržos ir Liepų gatvėmis žygiuos iki Skulptūrų parko, paminklo „Už laisvę žuvusiems“, kur bus giedama Tautiška giesmė ir Mažosios Lietuvos himnas „Lietuviais esame mes gimę“, prisiminti žuvusieji Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos karinės operacijos dalyviai.
Minėjimo proga uostamiestyje taip pat su keliais kitais Ministrų kabineto nariais lankysis ir premjerė Inga Ruginienė, ji susitiks su miesto meru Arvydu Vaitkumi, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovybe.
Po Pirmojo pasaulinio karo, nuo 1920 metų Klaipėdą administravo Prancūzija, palaikoma sąjungininkių. Nors uostamiesčio klausimas buvo keliamas tarptautinių derybų metu, Lietuva palankaus sprendimo nesulaukdavo.
1923-ųjų metų sausį Klaipėdoje įvyko ginkluotas sukilimas, kai apie 1100 Lietuvos savanorių sausio 10-osios naktį pradėjo karinę operaciją, siekdami susigrąžinti uostamiestį. Tikslingai suplanuota operacija pavyko 1923 metų sausio 15-osios naktį.
Po jėga iškovotų paliaubų, 1923 metų vasario 16 dieną Ambasadorių konferencijoje buvo priimtas sprendimas Klaipėdos kraštą prijungti prie Lietuvos.
