Astrologinė prognozė gegužės 11–17 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Stiprės jūsų iniciatyva, kils poreikis priimti sprendimus. Darbe norėsis veikti greitai, tačiau svarbu išvengti klaidų skaičiuojant ar tariantis. Finansų srityje pasijusite saugiau, tačiau gali atsirasti daugiau išlaidų, susijusių su kelionėmis ar smulkiais pirkiniais. Bendraujant gali atsirasti atstumo jausmas ar abejonė tuo, kas anksčiau teikė džiaugsmą. Jausite fizinės energijos antplūdį, bet kartu kils traumų ar persitempimo rizika. Neignoruokite kūno signalų, ypač jei jie primena apie miego ar poilsio trūkumą.
JAUTIS
Bus daugiau bendravimo, susitikimų, skambučių ar susirašinėjimo. Tiesa, gali kilti nesusikalbėjimo, skubotų sprendimų grėsmė, ypač gegužės 14–15 d. Jausitės tvirčiau dėl pajamų, tačiau gali atsirasti daugiau išlaidų, susijusių su kasdieniais reikalais. Bendraujant gali atsirasti noras atsitraukti, mažiau dalytis. Šiuo metu bus svarbesnė karjera, todėl darbui skirsite daugiau dėmesio nei asmeniniams ryšiams. Svarbu stebėti energijos pusiausvyrą, nes vidinis nuovargis gali nesutapti su išoriniu aktyvumu. Tai gali paveikti miegą, kelti nervinę įtampą.
DVYNIAI
Būsite labiau susitelkę į ateities tikslus. Kils stipresnis noras veikti, tačiau sprendimus priimti nebus lengva. Darbe gali daugėti pasiūlymų, susitikimų ar naujų idėjų, kurias norėsis greitai įgyvendinti. Kad išvengtumėte klaidų, verta tikrinti detales. Gali atsirasti išlaidų, susijusių su praeities įsipareigojimais. Tikėtinos naujos pažintys kelionėse ar mokantis. Galite pajusti atstumą su artima aplinka. Nervinė įtampa bus didesnė, todėl verta stebėti miego kokybę. Per didelis tempas gali išsekinti greičiau nei įprastai.
VĖŽYS
Darbe stiprės ambicijos, noras pasiekti daugiau, todėl gali atsirasti situacijų, kai teks prisiimti atsakomybę ar parodyti iniciatyvą. Gali kilti nesusikalbėjimo su vadovybe ar kolegomis, ypač gegužės 14–15 d., grėsmė. Finansų srityje gali atsirasti išlaidų, susijusių su praeities sprendimais. Bendraujant bus pokalbių apie atsakomybę ar ilgalaikius sprendimus. Gali atsirasti nuomonių skirtumų, nesutapimų dėl ateities krypties ir planų vertinimo. Įtampa gali sukelti pavojų sveikatai.
LIŪTAS
Gali susiklostyti situacija, kai reikės priimti sprendimą dėl atsakomybės ar naujos krypties. Galbūt kils nesusikalbėjimo su vadovybe ar kolegomis, ypač gegužės 14–15 d., pavojus, todėl verta tikrinti informaciją. Finansų srityje gali atsirasti galimybių įgyvendinant bendrus projektus. Bendraujant numatoma pokalbių apie pasitikėjimą ar atsakomybę. Gali kilti noras atsitraukti ar atsirasti abejonių dėl savo vaidmens. Svarbu neperkrauti savęs darbu ar atsakomybe, nes įtampa kaupsis nepastebimai. Galite netekti energijos, jei ignoruosite darbo ir poilsio režimą.
MERGELĖ
Būsite susitelkę į ilgalaikius tikslus. Vis dėlto Merkurijus, jūsų planeta, gali apsunkinti aiškų mąstymą ir sprendimų tikslumą. Darbe daugės karjeros galimybių, vertingų pasiūlymų, tačiau didės ir atsakomybė už rezultatą. Gegužės 14–15 d. gali įsivelti klaidų planuose, dokumentuose ar susitarimuose, todėl verta viską tikrinti. Galima finansinė nauda, bet ir didesnės išlaidos, susijusios su įvaizdžiu ar atsakomybe. Bendraujant gali kilti klausimų apie įsipareigojimus ar ribas. Svarbu atkreipti dėmesį į nervinę įtampą.
SVARSTYKLĖS
Bus svarbi partnerystės tema, tačiau gali kilti sunkumų bendraujant, atsirasti daugiau abejonių nei įprastai. Gali tekti spręsti konfliktą su kolega. Galbūt atsiras projektas, susijęs su mokymusi, užsieniu ar platesne auditorija. Finansų srityje gali tekti spręsti paskolų, investicijų ar partnerio finansų klausimus. Bendraujant atsiras daugiau pareigų, išryškės poreikis aiškiau susitarti dėl smulkių dalykų. Kils noras atsiriboti nuo tam tikrų žmonių. Verta atkreipti dėmesį į energijos svyravimus ir nervinę įtampą.
SKORPIONAS
Kasdieniai darbai, atsakomybė – darbe laukia rutina. Daugės užduočių ir situacijų, kai reikės greitai reaguoti. Bus sunkiau planuoti, priimti sprendimus. Gali kilti nesusipratimų su kolegomis, atsirasti klaidų dokumentuose, todėl verta tikrinti detales. Finansų srityje atsiras naujų galimybių bendraujant su partneriais ar įgyvendinant bendrus projektus. Padidės išlaidų, susijusių su įsipareigojimais. Bendraujant gali iškilti klausimas dėl bendrų išteklių. Dėl to gali pajusti diskomfortą ar įvykti pokyčių namuose. Gresia pervargti ir persitempti.
ŠAULYS
Mintys ir veiksmai kryps į kūrybą, tačiau kasdieniai darbai nepaleis. Sprendimai gali būti impulsyvesni nei įprastai. Darbe sulauksite naudos iš bendradarbiavimo. Atsiras noras imtis naujų projektų, tačiau svarbu nepervertinti savo jėgų. Finansų srityje gali atsirasti išlaidų, susijusių su būstu ar šeima. Bendraujant gali kilti nesusikalbėjimo pavojus, išryškėti skirtingi lūkesčiai, ypač gegužės 14–15 d. Ne visi nauji ryšiai bus patikimi. Verta atkreipti dėmesį į energijos pusiausvyrą, nes dėl patiriamos įtampos grės išsekimas.
OŽIARAGIS
Stiprės namų ir vidinio saugumo tema, tačiau bus sunku aiškiai įvardyti jausmus ar sprendimus. Gali tekti spręsti klausimus, susijusius su darbo vieta ar darbo sąlygomis. Daugės užduočių, todėl dienotvarkė gali būti intensyvesnė nei įprastai. Finansų srityje svarbu tikrinti informaciją prieš priimant sprendimus. Gali atsirasti daugiau išlaidų kasdienėms reikmėms. Bendraujant gali kilti finansinių klausimų. Atsiras poreikis atsitraukti ir viską permąstyti. Verta stebėti poilsio kokybę ir nepersistengti dirbant.
VANDENIS
Gali kilti daugiau dvejonių ar skubotų reakcijų. Darbe padaugės skambučių, susirašinėjimo ar neatidėliotinų sprendimų. Gali atsirasti naujų pasiūlymų, kuriuos verta apsvarstyti, bet ne visus iškart įgyvendinti. Finansų srityje teks peržiūrėti išlaidas. Bendraujant stiprės jūsų pozicija, todėl gali būti skiriama daugiau dėmesio jūsų sprendimams ir pasirinkimams. Mažės poreikis įtikti kitiems, todėl gali atsirasti daugiau tiesumo. Verta atkreipti dėmesį į nervinę įtampą ir miego kokybę, nes intensyvus informacijos srautas gali varginti. Naudinga daryti pertraukas.
ŽUVYS
Stiprės jūsų iniciatyva, kartu tai reikalaus brandos ir atsakomybės. Darbe gali atsirasti daugiau skaičiavimų, dokumentų ar derybų, tačiau kartu kils sunkumų priimant susitarimus. Gali tekti spręsti klausimus, susijusius su darbo vieta ar gyvenimo sąlygomis. Gali atsirasti poreikis aiškiau susidėlioti biudžetą, nes atsiras daugiau išlaidų namams ar komfortui. Bendraujant gali stiprėti slapti lūkesčiai, tačiau bus sunkiau atvirai įvardyti poreikius. Verta stebėti energijos lygį. Naudinga išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir poilsio.
