Astrologinė prognozė gegužės 18–24 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Mintys dažniau suksis apie pajamas, išlaidas ir tai, kaip stabiliau susidėlioti artimiausius planus. Norėsis veikti greitai, o ginčai dėl finansų ar vertybių gali įsiplieksti greičiau nei įprastai. Gali tekti vienu metu tvarkyti kelis reikalus, nes aplinkiniai dažniau kreipsis pagalbos, patarimo. Darbe padaugės susitikimų, skambučių. Verta atsargiau vertinti pažadus apie greitą naudą ar lengvus pinigus. Dėl patiriamo streso ir poilsio trūkumo gali sutrikti sveikata.
JAUTIS
Norėsite išsiaiškinti, kur judėti toliau. Dalis sprendimų gali būti priimami per greitai dėl emocinio spaudimo. Bus daugiau pokalbių apie pajamas, kainas, pirkinius ar naujus uždarbio būdus. Dalis darbų vyks chaotiškai arba pareikalaus daugiau jėgų, nei planavote. Gali būti daugiau užkulisinio darbo arba situacijų, kai teks spręsti problemas tyliai, be aplinkinių pagalbos. Savo pozicijas stiprinkite tyliai. Nepamirškite, kad ilgalaikė nauda gaunama kantrybe.
DVYNIAI
Norėsis daugiau bendrauti ir aktyviau reikštis aplinkoje, todėl šią savaitę gali būti sunkiau ilgai sėdėti vienoje vietoje ar dirbti monotonišką darbą. Daugiau dėmesio skirsite išvaizdai, santykiams. Darbe gali būti daugiau neaiškumo, užkulisinės informacijos ar situacijų, kai teks laukti atsakymo ilgiau, nei norėtųsi. Gali atsirasti daugiau įtampos tarp draugų, kolegų ar žmonių, su kuriais sieja bendri tikslai. Svarbiausia neprarasti aiškaus proto renkantis iš daugybės pasiūlymų.
VĖŽYS
Dažniau galvosite apie tai, kaip padidinti stabilumą ar išplėsti savo galimybes. Gali būti situacijų, kai pažadai skambės geriau nei realūs rezultatai. Darbe gali tekti spręsti konfliktinę situaciją su vadovybe, kolega ar klientu. Galimos didesnės išlaidos poilsiui, kelionėms, sveikatai ar emociniam komfortui. Gali būti sunkiau išlaikyti pusiausvyrą tarp noro save palepinti ir būtinybės taupyti. Rinkitės ilgalaikius prioritetus, o ne greitus laimėjimus. Svarbiausia dabar nepasiduoti vidinei įtampai.
LIŪTAS
Gali būti sunkiau atsiriboti nuo atsakomybių. Bus daugiau įtampos bendraujant su vadovybe, klientais ar oficialiomis institucijomis. Marsas skatina veikti ryžtingiau ir ieškoti naujų galimybių, todėl gali būti daugiau kelionių, dokumentų tvarkymo ar pokalbių apie tolesnius planus. Darbe gali tekti greitai priimti sprendimą dėl krypties, mokymų ar naujos atsakomybės. Palanku tvarkyti finansus, tačiau galite pasiduoti pagundai pernelyg optimistiškai vertinti būsimas pajamas. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir poilsio.
MERGELĖ
Gali tekti rinktis tarp stabilumo ir naujų galimybių. Darbe erzins situacijos, kai ne viskas vyks pagal planą. Gali atsirasti papildomų rūpesčių dėl bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar ne iki galo aiškių finansinių susitarimų. Galite sulaukti pasiūlymo dėl naujo projekto, tačiau kartu svarbu neapsikrauti dideliais įsipareigojimais. Emocinis nuovargis atsilieps fizinei savijautai, jei per ilgai ignoruosite poilsio poreikį. Vertėtų neskubėti ir mažnti apkrovas.
SVARSTYKLĖS
Gali būti pokalbių apie skolas, bendrus finansus, dokumentus. Darbe galite patirti daugiau spaudimo iš klientų, partnerių ar vadovų, o kai kurie pokalbiai gali greitai pereiti į ginčą, jei abi pusės laikysis savo pozicijos. Kils minčių pradėti naują veiklą, grįžti prie studijų ar daugiau bendrauti su žmonėmis iš kitos aplinkos. Daugiau dėmesio skirkite mokesčiams, paskoloms, išmokoms. Gali būti situacijų, kai prireiks peržiūrėti savo įsitikinimus ir pakeisti požiūrį.
SKORPIONAS
Didės darbo tempas ir konkurencinė įtampa. Daugelis sprendimų gali priklausyti ne tik nuo jūsų vienų. Bus daugiau susitikimų, derybų ar bandymų aiškintis situacijas, kurios buvo paliktos vėlesniam laikui. Gali tekti greitai reaguoti į kitų klaidas. Gali iškilti klausimų dėl skolų, mokesčių, paveldėjimo, partnerio pinigų ar bendrų išlaidų, tačiau pavyks rasti naudingą sprendimą. Norėsis veikti greitai, tačiau kai kurios situacijos reikalaus aiškesnės strategijos. Verta prisiminti, kad kai kuriuos svarbius sprendimus reikia priimti ne vienam.
ŠAULYS
Bus aktualios darbo, pareigų ir kasdienės rutinos temos, todėl daugiau dėmesio gali tekti užduotims, terminams ir neišspręstiems praktiniams klausimams. Gali tekti greitai reaguoti į kitų klaidas ar pasikeitusius planus. Darbe ar asmeniniuose projektuose norėsite įrodyti savo tiesą, tačiau skuboti sprendimai vėliau gali pareikalauti papildomų pataisų. Bus daugiau išlaidų kasdieniams reikalams, darbui ar sveikatai. Geriau bendradarbiauti, o ne viską daryti vienam.
OŽIARAGIS
Daugiau dėmesio skirsite tam, kas jums iš tiesų įdomu. Tačiau polėkiui neliks laiko, nes gali atsirasti daugiau buities rūpesčių ar situacijų, kai reikės greitai spręsti praktinius klausimus namuose. Venera ir Jupiteris stiprina darbo ir kasdienės rutinos sritį. Galite sulaukti darbo pasiūlymų, papildomų atsakomybių ar naujų klientų, tačiau kartu daugės pareigų. Gali pagausėti išlaidų namams, technikai ar šeimos poreikiams. Kūrybingumas gali tapti viena stipriausių jūsų atramų.
VANDENIS
Daugiau dėmesio skirsite klausimams, kuriuos ilgą laiką stūmėte į šalį. Kils daugiau pokalbių apie būstą, remontą, dokumentus ar planus, susijusius su šeimos reikalais. Stiprės noras veikti pagal savo taisykles. Darbe gali kilti daugiau ginčų dėl smulkmenų. Būsite jautresni, todėl net maži konfliktai namuose gali paveikti stipriau nei įprastai. Dėl to kyla pavojus patirti nervinę įtampą, perdegimą. Vertėtų stiprinti save, investuoti į gerą savijautą, o ne skęsti darbuose ir bandyti viską kontroliuoti.
ŽUVYS
Teks spręsti daug praktinių reikalų vienu metu. Gali būti situacijų, kai teks greitai priimti sprendimus ir reaguoti į besikeičiančią informaciją. Darbe ar bendraujant gali būti sunkiau išlaikyti ramų toną, nes jautriau reaguosite į kritiką. Norėsite užsidirbti daugiau čia ir dabar. Daugės išlaidų technikai, transportui, namams. Sveikatai gali atsiliepti netvarkingas darbo ir poilsio režimas, nekokybiškas miegas. Kūnas gali jautriau reaguoti į stresą, ypač jei nuolat laikysite emocijas savyje.
