Astrologinė prognozė lapkričio 17–23 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Ši savaitė atneš norą gilintis į save ir išsiaiškinti, kas iš tiesų svarbu. Darbo srityje gali tekti peržvelgti planus ir koreguoti senus tikslus, nes aplinkybės keisis. Finansiniais klausimais verta elgtis atsargiai, neskubant su sprendimais. Santykiuose naudinga kalbėti atvirai, bet be skubėjimo ar spaudimo. Laikas leistis į tylą, kuri leidžia išgirsti save. Kūnas reaguos į emocijas, todėl ramybė taps geriausiu gydytoju. Venkite pervargimo ir pailsėkite.
JAUTIS
Savaitė skatins stiprinti ryšius su žmonėmis, kurie jus palaiko ir įkvepia. Darbe verta klausytis kitų nuomonės, nes būtent iš pokalbių gali gimti vertingų įžvalgų. Finansai bus stabilūs, jei vengsite impulsyvių pirkinių. Santykiai reikalaus dėmesio ir nuoširdumo – švelnumas bus jūsų stiprybė. Galimas noras labiau rūpintis namais ar šeima, o tai suteiks vidinės šilumos. Sveikatai naudinga būti gamtoje ir klausytis kūno poreikių. Laikas apmąstyti, kas jums iš tiesų teikia saugumą.
DVYNIAI
Ši savaitė skatins būti dėmesingiems smulkmenoms ir siekti aiškumo ten, kur tvyro neapibrėžtumas. Darbe gali atsirasti naujų atsakomybių, kurios pareikalaus disciplinos, bet suteiks pasitenkinimo. Finansai stabilizuosis, jei vengsite nereikalingų išlaidų. Asmeniniuose santykiuose svarbu ne reaguoti, o girdėti. Verta paisyti poilsio ir sveiko ritmo. Skirkite laiko apmąstymams, kad suvoktumėte, kokia kryptimi norite eiti. Ši savaitė tarsi veidrodis atspindės jūsų tikrąsias vertybes.
VĖŽYS
Dienos skatins susitelkti į kūrybą, įkvėpimą ir dalykus, kurie maitina sielą. Darbo aplinkoje gali atsirasti erdvės naujoms idėjoms, bet svarbu neskubėti jų įgyvendinti. Finansai reikalaus išminties, nedideli taupymo žingsniai duos gerų rezultatų. Santykiuose bus svarbu išlaikyti emocinį stabilumą. Šeimos palaikymas padės jaustis užtikrinčiau. Kūnui naudinga šiluma ir ramūs vakarai be triukšmo. Vidinė pusiausvyra stiprės, kai leisite sau būti čia ir dabar. Ši savaitė moko pasitikėjimo.
LIŪTAS
Ši savaitė skatins rūpintis namais ir artimais žmonėmis. Darbo srityje gali tekti peržvelgti prioritetus ir leisti sau sulėtinti tempą. Finansiniai sprendimai turėtų būti pamatuoti, be rizikos. Santykiuose svarbus dėmesys smulkmenoms, kurios kuria šilumą. Kūnas gali reaguoti į stresą, todėl padės ramūs pasivaikščiojimai ar meditacija. Tai laikas, kai tylūs veiksmai kuria stiprų pagrindą. Pasitikėjimas savimi didės, kai leisite sau būti atviresniems jausmams. Švelnumas taps jūsų stipriausia galia.
MERGELĖ
Savaitė suteiks galimybę aiškiau išreikšti mintis ir užmegzti naudingų kontaktų. Darbo srityje galite sulaukti palaikymo iš kolegų ar netikėtų pasiūlymų. Finansai išliks stabilūs, jei vadovausitės tvarka ir racionalumu. Santykiuose svarbu atvirumas ir pagarba. Sveikata gerės, jei atsisakysite skubos ir daugiau dėmesio skirsite poilsiui. Širdyje atgims ramybė, kai rasite balansą tarp darbo ir asmeninio laiko. Venkite ginčų. Savaitės pabaigoje jausitės stipresni ir labiau susitelkę.
SVARSTYKLĖS
Ši savaitė kvies apmąstyti vertybes ir elgtis atsakingai su pinigais. Darbe verta užbaigti senas užduotis ir neimti naujų projektų be pasiruošimo. Finansai gerės dėl disciplinos ir kantrybės. Santykiuose vertėtų vengti kritikos, nes švelnūs žodžiai veiks labiau. Miegas ir mityba turi didelę reikšmę. Skirkite laiko menui ar muzikai, tai padės susigrąžinti vidinę darną. Maži žingsniai į savęs pažinimą duos rezultatų. Tai laikas, kai sąmoningumas tampa geriausiu kelrodžiu.
SKORPIONAS
Savaitė suteiks daug energijos, tačiau svarbu ją valdyti ramiai. Darbo reikalai judės pirmyn, bet nepamirškite ilsėtis. Finansinė situacija gali keistis, todėl neskubėkite priimti sprendimų. Santykiuose reikės atvirumo ir gebėjimo paleisti senas nuoskaudas. Kūnui tiks švelni veikla, pasivaikščiojimai ar meditacija. Širdyje jausite stiprėjantį pasitikėjimą savimi. Išvengsite įtampos, jei leisite gyvenimui tekėti sava vaga. Ši savaitė kaip gilus vanduo, kuris valo ir ramina.
ŠAULYS
Ši savaitė tinkama poilsiui ir minčių peržiūrai. Darbo ritmas gali sulėtėti, todėl pasinaudokite tuo savianalizei. Finansiniai reikalai prašysis atidumo, ypač jei planuojate pirkinius. Santykiuose svarbus nuoširdumas be spaudimo. Kūnui naudingi tylūs rytai ar maldos laikas. Venkite paviršutiniškų pokalbių, gilesnės temos suteiks prasmės. Dabar prasideda vidinės stiprybės ugdymo etapas. Ramybė taps jūsų stipriausiu sąjungininku.
OŽIARAGIS
Savaitė skatins mąstyti apie tikslus ir planuoti ateitį atsargiai. Darbo aplinkoje bus svarbu išlaikyti koncentraciją ir kruopštumą. Finansai išliks tvarkingi, jei vengsite impulsyvių sprendimų. Santykiuose verta parodyti dėmesį veiksmais, o ne žodžiais. Kūnui naudinga disciplina ir tvarka kasdienybėje. Širdyje gims stabilumo ir saugumo troškimas. Dabar metas kurti pagrindus, o ne ieškoti greitų rezultatų. Kantrybė taps jūsų didžiausiu privalumu.
VANDENIS
Savaitė atneš kūrybinį polėkį ir norą dalytis idėjomis su kitais. Darbe galima rasti naujų būdų išreikšti save. Finansai gali atnešti netikėtą naudą, jei elgsitės išmintingai. Santykiuose svarbu išgirsti, o ne tik kalbėti. Kūnas reaguos į emocinį foną, todėl ramybė ir kvėpavimas taps svarbūs. Laikas skatins naujus požiūrius ir išlaisvinančius sprendimus. Venkite konfliktų, nes jie atims jėgų. Savaitės pabaigoje pajusite įkvėpimą naujam etapui.
ŽUVYS
Ši savaitė palanki apmąstymams ir vidiniam apsivalymui. Darbo ritmas gali būti neprognozuojamas, todėl reikės lankstumo. Finansai tvarkysis, jei vengsite pasitikėti pažadais. Santykiuose bus svarbu išlaikyti švelnumą ir neperkrauti pokalbių emocijomis. Kūnas reikalauja poilsio ir sąmoningo kvėpavimo. Vidinė ramybė grįš, kai leisite sau paleisti praeities įtampas. Laikas sustoti ir pasiklausyti tylos, kurioje slypi atsakymai. Savaitė moko atleisti ir paleisti be kartėlio.
Naujausi komentarai