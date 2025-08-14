Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 14 d.)

AVINAS. Būsite jautrūs aplinkos poveikiui, bet labai aktyvūs, jausmingi ir manipuliuojantys. Nederėtų piktnaudžiauti kitų pasitikėjimu, santykiais, kelti pavydo scenų, rizikuoti turtu.
JAUTIS. Elgsitės šiek tiek nelogiškai ir neadekvačiai. Turbūt paisysite tik savo nuomonės ir interesų. Atsakingiau vertinkite pateikiamą ir gaunamą informaciją, neskleiskite nepatikrintų faktų.
DVYNIAI. Pirma dienos pusė žada daugiau kontaktų ir noro bendrauti nei laikas nuo pavakarių. Apsvarstykite naujas idėjas tik su patikimais žmonėmis. Vakarui verčiau neplanuokite triukšmingų renginių, sambūrių.
VĖŽYS. Būsite gana ambicingi, iš kitų reikalausite pritarimo jūsų poelgiams, idėjoms. Kontaktai su įtakingais žmonėmis turėtų suteikti gerų vilčių. Vis dėlto stenkitės objektyviai įvertinti perspektyvas.
LIŪTAS. Jeigu turėsite reikalų su teisininkais, užsieniečiais ar su solidžiais veikėjais, nusiteikite atsakingam pokalbiui. Peržiūrėkite savo planus, pasistenkite atsisakyti to, kas nepakankamai prasminga ir moralu.
MERGELĖ. Be reikalo eikvosite laiką ir energiją, jeigu mėginsite įrodyti savo tiesą. Nebūkite pernelyg savininkiški ir kritiški – tiek santykiuose su žmonėmis, tiek daiktų atžvilgiu.
SVARSTYKLĖS. Jausite nemažą įtampą. Nekelkite gyvenimui ir aplinkiniams ypatingų reikalavimų. Priimkite juos su visais jų trūkumais ir ydomis – juk žmonės negali būti absoliučiai tobuli.
SKORPIONAS. Gali prireikti rimtų argumentų bendraujant su dalykiniais partneriais, rėmėjais, vadovybe. Abejotinų dalykų naudingiau būtų atsisakyti, o dėl keblių klausimų pravartu pasitarti su specialistais.
ŠAULYS. Jūsų pagrindinis rūpestis bus vaikai, augintiniai ir jų arba jūsų pačių sveikata. Nenumokite ranka į negalavimus, antraip jie stiprės ir gali kilti rimtų komplikacijų.
OŽIARAGIS. Iki pietų teks tenkintis įprasta rutina, o vėliau parūps pramogos, atrakcijos. Arba jų ims reikalauti vaikai, mylimas žmogus. Regis, stengsitės parodyti, ką sugebate. Vis dėlto sielos gilumoje suksis nerimo kamuolys.
VANDENIS. Smulkūs reikalai ir nereikšmingi pasiplepėjimai, susirašinėjimai pasiglemš didžiąją dienos dalį. Vakare jau norėsis namų ramybės arba poilsio gamtoje atokiau nuo šurmulio.
ŽUVYS. Rūpesčiai dėl pinigų, pirkinių, verslo gali trukdyti mėgautis vasaros malonumais. Kad ir kaip būtų, daug kas priklauso nuo jūsų norų ir pastangų. Tikėtinas susitikimas su seniai matytu asmeniu.
Naujausi komentarai