Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 16 d.)

AVINAS. Šį rytą galite pastebėti, kad parsisiuntėte ar parsinešėte ne tokią prekę, kokios tikėjotės užsisakydami, pirkdami. Arba turėsite rūpesčių kažkam ruošdami dovaną, nes vilsitės, jog ji bus originali, ypatinga.
JAUTIS. Iš ryto būsite neramūs, nervingi, gal net be priežasties. Būtų geriau, kad niekur neskubėtumėte, nes impulsyvūs poelgiai gero nežada. Popietė jau bus ramesnė, susivoksite, ko norite ir ką galite.
DVYNIAI. Pratęskite kuo ilgiau šį rytą tinginiaudami, nes vis tiek nieko gero nenuveiksite, o sugadinti galite. Vėliau leiskite sau pasimėgauti geru maistu, gražia gamta.
VĖŽYS. Iš pat ryto pulsite ieškoti jums tinkančios draugijos, kolektyvinių užsiėmimų, diskusijų, išvykų dviračiais ir t.t. Tik vakarui neprisiplanuokite triukšmingų atrakcijų, nes energijos tam nebeturėsite.
LIŪTAS. Šiandien iš ryto jausitės neramiai dėl nepadarytų darbų ar numatomų naujovių darbe, interviu ir pan. Mintys įkyriai suksis apie tai, tačiau popiet jus turėtų prablaškyti draugai, savaitgalio renginiai.
MERGELĖ. Šiandien būsite žvalūs ir originalūs, o tai teigiamai veiks aplinkinius, užtikrins jūsų ir jų sėkmę. Kitus žmones galite nustebinti savo filosofiniu požiūriu, „laimės formulėmis“ ar neįprastomis dvasingumo paieškomis.
SVARSTYKLĖS. Rytas bus dirglokas, ypač jei turite neplanuotų išlaidų. Popiet optimizmo padaugės, galbūt dėl nekasdieniškos atrakcijos, išvykos ar virtualaus pabendravimo su žmogumi užsienyje.
SKORPIONAS. Rytas turbūt nedžiugins dėl įtampos, kibirkščiavimo tarpusavio santykiuose, jį permainingumo. Vėliau pavyks susiimti, galbūt išgirdus protingų patarimų ar tiesiog perjungus dėmesį į mėgstamą hobį ar pan.
ŠAULYS. Jeigu sveikata staiga nesušlubuos, tuomet šia diena skųstis neturėtumėte. Visgi kad būtų malonu, dar reikia nusipelnyti gerų santykių, negailėti dėmesio antrajai pusei, artimiesiems.
OŽIARAGIS. Iš pat ryto būsite azartiškai nusiteikę, nenustygstantys, trokštantys meilės, nuotykių, varžybų, sceninio jaudulio ir pan. Tai, ką pradėsite lyg žaidimą, netrukus jis ims atrodyti tarsi būtų nelengvas įsipareigojimas ar išbandymas.
VANDENIS. Iš ryto turbūt stokosite emocinės pusiausvyros, viskas kris iš rankų. Galite susikivirčyti su šeimos nariais. Laimei, įdienojus negatyvumo mažės ir daugės noro savaitgališkai pramogauti, žaisti su vaikais, tenkinti jų poreikius.
ŽUVYS. Tai bus aktyvaus bendravimo diena. Galbūt dėl kažkokios priežasties imsite kitaip žvelgti į kažkokį asmenį ar žmonių grupę. Regis, vis labiau kunkuliuos kūrybinės arba sportinės aistros. Tausokite sveikatą, antraip į vakarą ji pablogės.
