Grožio kalendorius gruodžiui: astrologinis gidas kiekvienai dienai

Astrologė, „YouTube“ kanalo autorė Marina Skadi (Marina Sokolova) aiškina, kokiomis dienomis verta planuoti grožio procedūras, o kada geriau susilaikyti nuo radikalių pokyčių.
Nuo dramatiško Skorpiono – prie lengvesnio Šaulio
Lapkričio mėnesį dominavo Venera Skorpione – intensyvus, dramatiškas laikotarpis. Grožis buvo suvokiamas per gelmės, krizės ir vidinės kovos prizmę: troškome radikalių pokyčių, tačiau jie dažnai atėjo per abejones ir net skausmingus išgyvenimus.
„Venera Skorpione stūmė į kraštutinumus – arba viskas, arba nieko. Tai tiesiogiai atsispindėjo požiūryje į save ir savo išvaizdą“, – teigia astrologė.
Gruodį situacija keičiasi. Skorpiono laikotarpio įtampa slūgsta, o dramatiškus išgyvenimus keičia įkvėpimo, atvirumo ir džiaugsmo energija. Išvaizda tampa būdu išreikšti vidinę laisvę ir optimizmą, o bet kokie žingsniai grožio srityje suvokiami lengviau ir teikia daugiau malonumo.
Gruodžio 15 d. Marsas įžengia į Ožiaragį – antroji mėnesio pusė palanki pradėti fitneso programą ir ilgalaikes odos priežiūros procedūras. Gruodžio 24 d. vakarą Venera taip pat pereina į Ožiaragį ir atveria rimtesnio, klasikinio požiūrio į grožį laikotarpį. Čia įsijungia disciplina, kuri padeda pasiekti apčiuopiamų rezultatų.
Kodėl svarbus Mėnulis?
Kuriant grožio kalendorių, svarbu atsižvelgti ne tik į Veneros tranzitus ir jos aspektus su kitomis planetomis, bet ir į Mėnulio judėjimą per Zodiako ženklus. Mėnulis valdo kūno ritmus, nuotaiką ir energiją, todėl jo fazės ir tranzitai tiesiogiai veikia procedūrų rezultatus.
-
Augantis Mėnulis – geriausias metas pradėti odos priežiūros kursus, stiprinimo procedūras ir viską, kas skirta augimui bei atsinaujinimui.
-
Mažėjantis Mėnulis – palanku atsikratyti nereikalingo: detoksikuotis, valyti odą, šalinti nepageidaujamus plaukelius.
-
Pilnatis ir jaunatis – padidėjusio jautrumo dienos, kai geriau vengti drastiškų intervencijų ir sudėtingų procedūrų.
Mėnulio tranzitai per Zodiako ženklus:
-
Ugnies ženklai (Avinas, Liūtas, Šaulys) – palanku ryškiems stiliaus ir įvaizdžio pokyčiams.
-
Žemės ženklai (Jautis, Mergelė, Ožiaragis) – sustiprina odos, plaukų ir kūno procedūrų poveikį.
-
Oro ženklai (Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis) – tinka eksperimentams su makiažu, aksesuarais ir subtiliais atnaujinimais.
-
Vandens ženklai (Vėžys, Skorpionas, Žuvys) – palanku SPA, atsigavimui ir švelnioms, atpalaiduojančioms procedūroms.
Toliau – išsamus 2025 m. gruodžio grožio kalendorius pagal Mėnulį.
Iki gruodžio 5 d. – Mėnulis auga
Gruodžio 1 d. – Mėnulis Avine
Mėnulis Avine sudaro ugnies trigoną su Venera, todėl susidaro palanki atmosfera:
-
chirurginėms procedūroms,
-
grožio injekcijoms,
-
kūno formavimui per fizinį aktyvumą.
Tai diena, kai drąsesni sprendimai gali pasiteisinti.
Gruodžio 2–3 d. – Mėnulis Jautyje
Mėnulis Jautyje susijęs su grožiu, komfortu ir fizine gerove. Palanku:
-
kūno priežiūrai: masažai, anticeliulitinės programos, įtampos mažinimo ir tonuso gerinimo procedūros;
-
kosmetologijai: veido valymas, odos procedūros, nepageidaujamų plaukų šalinimas (poveikis gali būti ilgalaikis);
-
namų priežiūrai: plaukų ir odos kaukės, ypač su natūraliais produktais – medumi, aliejais, žolelėmis.
Gruodžio 4 d. – Mėnulis Dvyniuose
Energetika lengva, bendraujanti, skatinanti permainas. Tačiau pilnaties išvakarėse kūnas ir emocijos tampa jautresni, todėl rinkitės švelnias procedūras:
-
drėkinančias veido kaukes,
-
odos drėkinimą,
-
lengvas plaukų procedūras.
Gali kilti noras kažką kardinaliai pakeisti, bet geriau apsiriboti laikinais pokyčiais, ne radikaliomis transformacijomis.
Gruodžio 5 d. – Pilnatis Dvyniuose
Rekomenduojama vengti:
-
sudėtingų operacijų,
-
radikalių kosmetinių procedūrų,
-
didelių įvaizdžio pokyčių (pavyzdžiui, visiškai naujos plaukų spalvos, plastinių operacijų).
Gerai veiks atsipalaidavimas: kvėpavimo pratimai, lengvi masažai, pasivaikščiojimai, viskas, kas mažina nervinę įtampą.
Gruodžio 6–20 d. – Mėnulis dyla
Gruodžio 6–7 d. – Mėnulis Vėžyje
Neperkraukite savęs procedūromis – daugiau poilsio ir švelnios priežiūros. Palanku:
-
detoksikacija,
-
lengvos dietos ir iškrovos dienos,
-
odos ir kūno valymas.
Galimi lengvi, kūrybiški eksperimentai, tačiau rimtas intervencijas geriau atidėti.
Gruodžio 8–9 d. – Mėnulis Liūte
Mėnulis Liūte sudaro harmoningus aspektus su Venera Šaulyje – tai puikus metas gilesnėms įvaizdžio transformacijoms:
-
stiliaus keitimui,
-
garderobo atnaujinimui,
-
ryškiems, saviraišką pabrėžiantiems sprendimams.
Grožis tampa žaismingesnis ir laisvesnis.
Gruodžio 10–11 d. – Mėnulis Mergelėje
Ypač palankios dienos procedūroms su terapiniu poveikiu:
-
injekcijos (botulino toksino terapija, mezoterapija, biorevitalizacija, plazmoterapija),
-
aparatinės procedūros (RF liftingas, lazerinis atjauninimas, SMAS liftingas),
-
įvairūs pilingai, problemų – spuogų, pigmentacijos, amžiaus pokyčių – korekcijai.
Tačiau dėl įtemptų Veneros ir Mėnulio aspektų patariama vengti drastiškų sprendimų, susijusių su įvaizdžio keitimu ar plastinėmis operacijomis.
Gruodžio 12–14 d. – Mėnulis Svarstyklėse
Tai dienos kūrybiniams eksperimentams:
-
makiažui,
-
kvepalams,
-
stiliaus akcentams.
Puikus metas atnaujinti įvaizdį ir pradėti naujus priežiūros įpročius. Galimi drąsūs šukuosenos sprendimai ir naujos detalės, išryškinančios individualų stilių.
Gruodžio 15–17 d. – Mėnulis Skorpione
Nepalankus metas medicininėms ir kosmetinėms procedūroms, susijusioms su išvaizda. Geriau susilaikyti nuo intervencijų ir didesnių grožio eksperimentų.
Gruodžio 18–19 d. – Mėnulis Šaulyje, jungtyje su Venera
Dylantis Mėnulis palengvina valymo ir detoksikacijos procesus, o jungtis su Venera sustiprina grožio, harmonijos ir savęs priežiūros temą. Šaulio energija skatina atsinaujinti ir eksperimentuoti, tačiau praktiškai geriausia dėmesį sutelkti į:
-
valymo ir detoksikacijos procedūras,
-
nereikalingų dalykų atsisakymą,
-
kūno ir odos „apsivalymą“.
Gruodžio 20 d. – Jaunatis Šaulyje
Ideali diena:
-
veido valymui, pilingams,
-
odos ir kūno detoksikacijos programoms,
-
epiliacijai, antakių formavimui,
-
nereikalingų produktų šalinimui iš grožio rutinos,
-
anticeliulitinėms ir drenažo programoms (masažai, įvyniojimai, patinimus mažinančios procedūros).
Sudėtingos chirurginės ar radikalios kosmetinės procedūros – nepalankios.
Nuo gruodžio 21 d. – Mėnulis vėl auga
Gruodžio 21–22 d. – Mėnulis Ožiaragyje
Gerai tinka:
-
veido ir kūno šveitimui,
-
kaukėms,
-
tonusą ir elastingumą gerinančioms procedūroms.
Galima išbandyti naujus makiažo atspalvius ar aksesuarus, tačiau be radikalių pokyčių. Geriau akcentuoti natūralų grožį ir neperkrauti savęs procedūromis.
Gruodžio 23–24 d. – Mėnulis Vandenyje
Puikus metas:
-
eksperimentams su šventiniu makiažu,
-
drąsiems stiliaus sprendimams,
-
ryškiai, iš minios išsiskiriančiai išvaizdai.
Viskas, ką darysite dėl savo grožio šiomis dienomis, labiau trauks dėmesį ir „švytės“.
Gruodžio 25–26 d. – Mėnulis Žuvyse
Nuo gruodžio 25 d., Venerai perėjus į Ožiaragį, palanku pereiti prie formalesnio ir klasikinio stiliaus. Čia susijungia Mėnulio Žuvyse švelnumas ir jautrumas su Veneros Ožiaragyje rimtumu ir struktūra.
-
Mėnulis Žuvyse sustiprina odos ir kūno jautrumą – rinkitės švelnias, raminančias procedūras: drėkinimą, SPA, atpalaiduojančius masažus, vandens ir aliejų ritualus.
-
Idealiai tinka veido ir plaukų kaukės, aromaterapija, druskos vonios.
-
Venera Ožiaragyje diktuoja švaresnes linijas ir minimalizmą: klasikinės šukuosenos, neutralus makiažas, elegantiški, tvarkingi aksesuarai.
Paskutinės gruodžio dienos palankiausios grožiui
Gruodžio 27–28 d. – Mėnulis Avine įtemptuose aspektuose su Venera
Geriausia apsiriboti:
-
pagrindinėmis odos priežiūros priemonėmis,
-
drėkinimu, lengvomis kaukėmis,
-
plaukų maitinimu.
Vidinei įtampai mažinti tinka lengva mankšta, joga, kvėpavimo pratimai. Venkite radikalių procedūrų (plastinių operacijų, agresyvių pilingų) – spontaniški eksperimentai gali būti nesėkmingi.
Gruodžio 29–31 d. (iki 15.13 val.) – Mėnulis Jautyje
Mėnulis Jautyje sudaro harmoningus aspektus su Venera Ožiaragyje – tai vienas palankiausių laikotarpių grožiui ir savęs priežiūrai visą gruodį.
-
Jaučio ženklą valdo Venera, todėl sustiprinama harmonija, estetika ir kūno komfortas.
-
Viskas, kas nukreipta į augimą ir savęs tobulinimą, duoda pastebimą, ilgalaikį poveikį.
Augantis Mėnulis Jautyje – idealus metas:
-
stiprinimo ir maitinimo procedūroms,
-
naujų sveikatos ir grožio įpročių pradžiai,
-
harmoningo, klasikinio ir gražaus įvaizdžio kūrimui.
