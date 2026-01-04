Ką žada žvaigždės 2026-aisiais?

AVINAS
Sausį verta mažinti tempą ir nebandyti visko išspręsti jėga, nes daugiau naudos duos kantrybė, o ne aktyvūs veiksmai. Vasarį darbe naudinga atskirti, kur baigiasi jūsų atsakomybė ir prasideda kitų. Kovą gali lydėti vidinis neapsisprendimas, todėl verta neskubėti su sprendimais. Balandis palankus pradėti tai, kas atitinka jūsų vertybes, ne tik ambicijas. Gegužę gali tekti daugiau dėmesio skirti praktiniams klausimams. Birželį santykiai taps ypač svarbūs, todėl naudinga kalbėti aiškiai. Liepą verta pasirūpinti poilsiu, namų aplinka. Rugpjūtis kvies išreikšti save kūrybiškai, tačiau svarbu leisti procesui vykti natūraliai. Rugsėjį bus naudinga peržiūrėti kasdienius įpročius ir sveikatos režimą, nes net maži pokyčiai gali stipriai pagerinti jūsų savijautą. Spalį verta ieškoti pusiausvyros tarp savo poreikių ir gebėjimo girdėti kitą. Lapkritį tinkamas metas paleisti senas nuoskaudas. Gruodis kvies ramiai apibendrinti patirtis, neskubant planuoti ateities.
JAUTIS
Sausį nereikėtų apkrauti savęs darbais ar kitų žmonių problemomis, nes per didelis krūvis šį mėnesį gali atsiliepti tiek emocinei būsenai, tiek fizinei savijautai. Vasaris tinkamas peržiūrėti finansinius įsipareigojimus ir ilgalaikius planus. Kovą svarbu daugiau dėmesio skirti vidinei būsenai ir sveikatai. Balandis palankus tvarkyti dokumentus, planus ir nebaigtus reikalus. Gegužė – geras laikas stiprinti finansinį pagrindą, tartis dėl atlygio, investuoti į tai, kas teikia ilgalaikę naudą. Birželį santykiai su artimaisiais ir kolegomis taps svarbesni, tad naudinga kalbėti aiškiai ir nebijoti išsakyti ribų, ypač jei jaučiate, kad jumis naudojamasi. Liepą gali tekti daugiau dėmesio skirti namams, šeimai. Rugpjūtis skatins aktyvesnį bendravimą ir trumpas keliones. Rugsėjį naudinga susidėlioti aiškų režimą ir pasirūpinti sveikata. Spalis gali iškelti senų klausimų, tad verta ieškoti sprendimų, o ne atidėlioti pokalbius. Lapkritį geriau vengti skolų ar rizikingų investicijų. Gruodis palankus ramiam apibendrinimui, pasiruošimui naujam etapui, labiau pasitikint savo patirtimi nei kitų patarimais.
DVYNIAI
Sausį reikėtų neskubėti įsipareigoti, ypač su darbu ar finansais susijusiais klausimais, nes šį mėnesį informacija gali būti nepilna arba klaidinanti. Vasarį reikės daugiau kantrybės sprendžiant santykius su kolegomis ir artimaisiais, todėl naudinga klausytis ir vengti impulsyvių žodžių. Kovą verta pasirūpinti poilsiu. Balandis – palankus metas peržiūrėti ateities planus, profesinius tikslus. Gegužę gali tekti daugiau dėmesio skirti darbui, todėl svarbu realistiškai įvertinti savo jėgas. Birželis palankus finansiniams klausimams, deryboms dėl atlygio ar pajamų šaltinių. Liepą bendravimas taps intensyvesnis, tad būkite atidūs smulkmenoms, ypač planuodami keliones. Rugpjūtį namų, šeimos ar gyvenamosios vietos temos gali pareikalauti sprendimų, todėl svarbu neskubėti ir rinktis tai, kas suteiks ilgalaikį saugumą. Rugsėjis palankus kūrybai, mokymuisi ar veiklai, kuri teikia džiaugsmą. Spalį darbas pareikalaus daugiau dėmesio, todėl naudinga susidėlioti aiškų grafiką. Lapkritį santykiai taps veidrodžiu, padedančiu suprasti, kur per daug prisitaikote, o kur neleidžiate sau būti atviriems. Gruodis palankus ramioms kelionėms, vidiniams apmąstymams.
VĖŽYS
Sausį verta neskubėti priimant svarbius sprendimus dėl darbo ir finansų, nes šį mėnesį daugiau naudos duos stebėjimas ir situacijos įvertinimas, o ne aktyvus spaudimas. Vasarį kalbant apie santykius gali išryškėti lūkesčių skirtumai, todėl naudinga kalbėti atvirai. Kovą svarbu pasirūpinti emocine ir fizine sveikata. Balandį profesiniai klausimai gali pareikalauti daugiau atsakomybės, tačiau kartu tai palankus metas stiprinti savo poziciją. Gegužę draugystės ir bendri tikslai taps svarbūs, bet verta atsirinkti, su kuo iš tiesų norite eiti toliau, o ne laikytis ryšių iš įpročio. Birželį finansiniai sprendimai gali būti sėkmingi, jei remsitės realiais skaičiais, o ne emocijomis. Liepa – geras metas stiprinti namų aplinką, šeimos ryšius ar net planuoti ramias keliones. Rugpjūtį svarbu tikrinti informaciją ir dokumentus, kad išvengtumėte nesusipratimų, ypač susijusių su kelionėmis ar sutartimis. Rugsėjį namų, nekilnojamojo turto ar šeimos klausimai gali pareikalauti sprendimų. Spalį reikėtų itin saugoti sveikatą, ypač nervų sistemą. Lapkritį santykiai taps gilesni, jei nebijosite kalbėti apie tai, kas jums svarbu. Gruodis palankus ramiam poilsiui.
LIŪTAS
Sausį verta būti atsargesniems santykių ir darbo sferose, nes gali išryškėti nesuderinti lūkesčiai. Vasarį kasdieniai įsipareigojimai ir darbo krūvis gali didėti, tad svarbu realistiškai įvertinti savo jėgas ir neignoruoti poilsio poreikio. Kovą gali tekti spręsti finansinius klausimus, todėl verta vengti rizikingų sprendimų ir skubotų įsipareigojimų. Balandis palankus mokytis, kelti kvalifikaciją ar leistis į akiratį praplečiančias keliones. Gegužę darbe gali atsirasti daugiau atsakomybės, todėl naudinga veikti nuosekliai ir nesivelti į galios kovas. Birželį santykiai su draugais ir bendraminčiais taps svarbūs, tačiau būtina atsirinkti, kur verta investuoti laiką ir energiją. Liepą naudinga skirti daugiau dėmesio poilsiui. Rugpjūtį finansai taps pagrindine tema, todėl verta stiprinti stabilumą ir vengti impulsyvių pirkinių. Rugsėjį reikės daugiau dėmesio planuojant keliones ar pasirašant dokumentus. Spalį namų ir šeimos klausimai gali iškilti į pirmą planą, todėl svarbu spręsti juos ramiai. Lapkritį kūryba, saviraiška ir santykiai su vaikais ar artimaisiais gali suteikti daug džiaugsmo. Gruodis palankus apibendrinti pasiektus rezultatus ir neskubant planuoti ateitį, remiantis realia patirtimi, o ne vien ambicijomis.
MERGELĖ
Sausį nereikėtų visko kontroliuoti, nes tai gali atsiliepti tiek sveikatai, tiek darbo kokybei. Vasarį santykiai su partneriais ir kolegomis pareikalaus daugiau lankstumo, todėl naudinga ieškoti kompromisų. Kovą verta stebėti savo režimą, mitybą ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų. Balandį finansiniai sprendimai turėtų būti priimami atsargiai, ypač vengiant skubotų skolų ar įsipareigojimų. Gegužė – palankus metas mokytis, keliauti, kelti kvalifikaciją. Birželį santykiai su partneriais gali atnešti naudos, jei aiškiai išsakysite savo lūkesčius ir ribas. Liepą naudinga daugiau laiko skirti poilsiui. Rugpjūtis kvies daugiau dėmesio skirti savo poreikiams ir savijautai. Rugsėjį tinkamas metas pradėti naujus projektus ar keisti įpročius. Spalį finansai ir materialinis saugumas skatins planuoti atsakingai ir vengti impulsyvių pirkinių. Lapkritį bendravimas su artimaisiais ir kolegomis padės išspręsti senus nesusipratimus, jei būsite atviri. Gruodis palankus ramiai užbaigti darbus, kurti namų jaukumą ir be skubos ruoštis naujam etapui.
SVARSTYKLĖS
Sausį gali išryškėti nelygybė dalijantis atsakomybėmis darbe, todėl naudinga aiškiai įvardyti, ką esate pasirengę daryti. Vasarį finansiniai klausimai prašys daugiau tvarkos, tad verta vengti impulsyvių išlaidų ir nepasirašyti sutarčių, jei jaučiate spaudimą ar neaiškumą. Kovą svarbu pasirūpinti sveikata ir emocine pusiausvyra, ypač jei jaučiate nuovargį. Balandį santykiai taps pagrindine tema, bus naudinga investuoti laiko į atvirus pokalbius, tačiau vengti idealizavimo ar sprendimų, priimamų vien dėl kaltės jausmo. Gegužę palanku tvarkyti bendrus finansus, mokesčius. Birželį darbe ir profesinėje srityje verta aiškiai pristatyti savo idėjas ir saugoti reputaciją, vengiant įsitraukti į apkalbas. Liepą naudinga sulėtinti tempą, daugiau dėmesio skirti poilsiui ir šeimai. Rugpjūtį draugystės, kelionės ir socialinė veikla gali atnešti naudingų galimybių. Rugsėjis palankus vidiniam apsivalymui, planų peržiūrai. Spalį svarbu rūpintis savo fizine būkle ir kasdieniais įpročiais. Lapkritį santykiai prašys daugiau aiškumo, todėl verta spręsti senus klausimus, o ne atidėlioti juos iki geresnio momento. Gruodis palankus užbaigti darbus labiau pasitikint savimi nei kitų nuomone.
SKORPIONAS
Sausį verta mažinti tempą darbo ir asmeninių reikalų srityse, nes galimas emocinis perdegimas, didelė konfliktų rizika. Vasarį naudinga aiškiai susitarti dėl atsakomybių, kad išvengtumėte nusivylimo ar jausmo, jog viską tempiate vieni. Kovą finansiniai įsipareigojimai pareikalaus daugiau atsargumo. Balandį sveikata taps prioritetu, tad naudinga susidėlioti aiškesnį režimą ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų. Gegužę santykiai su partneriu ar artimais žmonėmis gali gilėti, jei leisite sau kalbėti atvirai, bet be kontrolės ar manipuliacijos. Birželis palankus kelionėms, mokymuisi ar pasaulėžiūros plėtimui, tačiau svarbu planuoti iš anksto. Liepą verta susitelkti į ilgalaikius tikslus, o ne trumpalaikius laimėjimus. Rugpjūtį socialiniai ryšiai ir bendri projektai gali atnešti naudos, jei aiškiai žinosite, ko norite. Rugsėjį finansai pareikalaus daugiau dėmesio, todėl naudinga peržiūrėti biudžetą ir vengti nebūtinų išlaidų. Spalį verta skirti laiko poilsiui, terapijai. Lapkritį galite jaustis stipresni, todėl naudinga pradėti tai, kas jums iš tiesų svarbu. Metų pabaiga palanki viską ramiai apibendrinti, peržiūrėti santykius ir be spaudimo sau pasiruošti naujam etapui.
ŠAULYS
Sausį verta neskubėti plėsti veiklų ar prisiimti naujų įsipareigojimų. Vasarį santykiai su partneriais ir kolegomis gali reikalauti daugiau kantrybės, todėl naudinga aiškiai aptarti lūkesčius ir vengti pažadų, kurių vėliau gali būti sunku laikytis. Kovą svarbu saugoti sveikatą, ypač energijos balansą, nes pervargimas gali sumažinti produktyvumą ir motyvaciją. Balandis palankus kūrybai, saviraiškai. Gegužę gali tekti daugiau dėmesio skirti darbo sąlygoms ir bendradarbiavimui, todėl naudinga stiprinti tvarką ir brėžti aiškias ribas. Birželį bendri finansai taps svarbia tema, tad verta atvirai kalbėti apie pinigus, atsakomybes. Liepą profesinėje srityje gali atsirasti daugiau atsakomybės, todėl svarbu nepervertinti savo jėgų. Rugpjūtį mokymai ar naujos patirtys gali atnešti naudos, jei planuosite apgalvotai. Rugsėjį verta peržiūrėti biudžetą ir vengti skubotų investicijų ar skolų. Spalį santykiuose gali išryškėti vertybių skirtumai, tad naudinga rinktis atvirus pokalbius. Lapkritį verta sumažinti tempą ir pasirūpinti emocine sveikata. Gruodis palankus kelionėms be skubos.
OŽIARAGIS
Sausį verta neskubėti imtis naujų darbų ar atsakomybių, nes per didelis krūvis gali išsekinti ir sukelti nereikalingą įtampą santykiuose. Vasarį finansiniai klausimai pareikalaus daugiau aiškumo, todėl naudinga peržiūrėti biudžetą, vengti skolų. Kovą darbe gali tekti spręsti senas atidėtas užduotis, tad svarbu veikti nuosekliai. Balandį verta skirti laiko vidiniam saugumui ir neignoruoti emocinių poreikių. Gegužė – palankus metas kūrybai ar asmeniniams projektams, tačiau svarbu nekelti sau per aukštų lūkesčių. Birželį sveikata pareikalaus daugiau dėmesio, todėl naudinga susidėlioti aiškų režimą ir vengti pervargimo. Liepą verta ieškoti pusiausvyros tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Rugpjūtį finansai ir bendri įsipareigojimai gali kelti įtampą, todėl svarbu veikti atsargiai ir nepasitikėti pažadais. Rugsėjis palankus keliauti, mokytis, tobulėti profesinėje srityje. Spalį karjeroje gali atsirasti daugiau atsakomybės, todėl verta saugoti reputaciją ir vengti konfliktų su autoritetais. Lapkritį naudinga atsirinkti, su kuo iš tiesų norite eiti toliau. Gruodis palankus ramiai apibendrinti metus ir pailsėti.
VANDENIS
Sausį verta atidžiai įvertinti savo fizinę ir emocinę būseną, nes per didelis aktyvumas gali sumažinti darbinį efektyvumą. Vasarį santykiai taps viena svarbiausių temų, todėl naudinga aiškiai įvardyti savo poreikius ir ribas. Kovą darbe ir kasdienėje veikloje svarbu vengti chaoso ir skubotų sprendimų. Balandis palankus tvarkyti dokumentus, planuoti trumpas keliones ar mokymus, tačiau verta iš anksto numatyti atsarginių variantų. Gegužę naudinga investuoti laiko į aplinką, kuri suteikia saugumo ir ramybės. Birželį venkite impulsyvių išlaidų ar neaiškių pasiūlymų. Liepą svarbu spręsti nesutarimus ramiai, neeskaluojant konfliktų. Rugpjūtį naudinga atidžiai planuoti keliones ir susitikimus. Rugsėjį verta peržiūrėti sutartis ir vengti neapgalvotų sprendimų. Spalį naudinga nepamiršti poilsio. Lapkritį bendri projektai gali atnešti naudos, jei aiškiai žinosite savo tikslus. Gruodis palankus viską ramiai apmąstyti, leistis į lėtą kelionę.
ŽUVYS
Sausį verta ypatingą dėmesį skirti fizinei ir emocinei būsenai. Vasarį naudinga tikrinti susitarimus, atsargiai vertinti naujus pasiūlymus. Kovas palankus asmeniniams sprendimams ir krypties keitimui, tačiau svarbu remtis realiomis galimybėmis, o ne vien nuojauta ar emocijomis. Balandį verta atidžiau planuoti biudžetą. Gegužę trumpos kelionės gali būti naudingos, jei paliksite laiko poilsiui. Birželį namų, šeimos klausimai pareikalaus daugiau dėmesio. Liepą kūryba ir saviraiška gali suteikti džiaugsmo. Rugpjūtį sveikata taps prioritetu, tad naudinga susidėlioti aiškų režimą ir neignoruoti kūno signalų. Rugsėjį santykiai skatins ieškoti balanso tarp atsidavimo ir savų ribų. Spalį verta vengti skolų ar rizikingų investicijų. Lapkritį naudinga skirti laiko poilsiui, savistabai ar terapijai. Gruodis palankus ramiam apibendrinimui, lėtoms kelionėms ir pasiruošimui naujam etapui, pasitikint savimi ir savo patirtimi.
