Netrukus baigsis Žaliosios Medinės Gyvatės metai: ką mums atneš Raudonojo Ugninio Arklio galia?

Kinų civilizacija laikoma viena seniausių ištisinių civilizacijų. Nors pasaulis sausio 1 d. švenčia naujo ciklo pradžią, Rytų tradicijos laukia ypatingos akimirkos: antrosios jaunaties po žiemos saulėgrįžos. Būtent ši akimirka atveria duris į naujus metus, nustato ritmą ir lemia energiją, kuri lydės žmones ateinančius dvylika mėnesių, aiškina astrologė ir „YouTube“ kanalo kūrėja Marina Skadi (Marina Sokolova).
Kinų Naujieji metai yra Mėnulio-Saulės šventė, kurios data keičiasi kasmet.
2025 metais ši jaunatis įvyko sausio 29 d., žymėdama Žaliosios Medžio Gyvatės metų pradžią. Atitinkamai ji tęsiasi iki kitų kinų Naujųjų metų – 2026 m. vasario 17 d., kai prasideda naujas ciklas.
Daugelis žmonių mano, kad kinų Zodiako ženklo pasikeitimas įvyksta kartu su kalendoriniais naujaisiais metais, tačiau taip nėra.
Štai pagrindinės priežastys:
1. Kinų kalendorius yra Mėnulio, o ne Saulės. Jis pagrįstas Mėnulio ir Saulės ciklais, o ne Grigaliaus data – sausio 1 d. Todėl metų pradžia visada siejama su Mėnulio jaunatimi, o ne su kalendoriumi.
2. Ugninis Arklys savo ciklą pradės tik per kinų Naujuosius metus, kurie 2026 m. yra vasario 17 d. Iki tol tęsiasi ankstesnio ženklo – Medinės Žaliosios Gyvatės – įtaka.
3. Ženklo energija laikoma aktyvia tik pasikeitus dangiškajam kamienui ir žemiškai šakai. Kiekvieni metai kinų sistemoje yra stichijos (medžio, ugnies, žemės, metalo, vandens) ir gyvūno (gyvatės, arklio, beždžionės ir kt.) derinys. Šis derinys atnaujinamas tik per jaunatį, kuri žymi naujo mėnulio mėnesio ir naujo metinio ciklo pradžią.
4. Sausio 1 d. yra vakarietiška data ir neturi nieko bendro su kinų astrologija, tai – Grigaliaus kalendoriaus atskaitos taškas. Kinų tradicijoje ji neturi jokios astrologinės reikšmės ir nekeičia metų ženklo.
Perėjimas prie naujo gyvūno kinų kalendoriuje simbolizuoja vibracijos pasikeitimą. O Ugninis Arklys negali įsigalioti sausio 1 d., nes jo laikas dar neatėjo. Jis pasirodo tik tada, kai atnaujinama pati metų struktūra – kai dangiškojo kamieno ir žemiškosios šakos keičia derinį. Tai nutinka tik kinų Naujųjų metų dieną, o ne vakarietišką datą.
Todėl Arklys laukia savo laiko iki vasario 17 d. Jo energija – greita, ryški, ugninga – negali pasireikšti, kol nesibaigs Gyvatės ciklas. Rytų tradicija neskuba: ji gerbia natūralią laiko tėkmę, leisdama kiekvienam ženklui nugyventi savo metus iki galo. Ir tik tada, kai Gyvatė užbaigia savo kelionę, atlaisvindama erdvę, Arklys gauna galimybę įžengti į pasaulį visa savo galia.
Taip kinų kalendorius primena mums, kad pokyčiai ateina ne atsitiktinę datą, o tada, kai jie subręsta. Kiekvienas ciklas turi savo pabaigą, o kiekvieni nauji metai – savo tikrąją gimimo akimirką.
Iki 2026 m. vasario 17 d. pasaulį veikia Žalioji Medinė Gyvatė – išmintinga, lanksti, strateginė energija, susijusi su augimu, atsinaujinimu ir vidine įžvalga.
Tik po šios datos prasidės Raudonojo Ugnies Arklio metai – dinamiški, gyvybingi ir veržlūs. Jie ateina retai – tik kartą per 60 metų – ir kiekvieną kartą atneša energiją, kurios negalima supainioti su jokiu kitu ženklu. Tai metai, kai Ugnies stichija persidengia su gyvūno ženklu, kuris pats siejamas su judėjimu, greičiu ir vidine liepsna. Todėl jo ritmas visada ryškesnis, greitesnis ir intensyvesnis nei kitų „arklio“ laikotarpių, kurie kartojasi kas dvylika metų.
Kai vasario 17 d. prasidės naujasis Raudonojo Ugnies Arklio ciklas, pasaulis šį pokytį pajus beveik fiziškai: tarsi oras taptų elektringesnis, o erdvė – judresnė. Tai laikas, kai daugelis dalykų pagreitėja, kai sprendimai priimami greičiau, o įvykiai klostosi sparčiau. Arklys natūraliai mėgsta laisvę, judėjimą ir riziką, o ugnies stichija sustiprina jo impulsą, todėl metai bus sodrūs, dinamiški ir kartais nenuspėjami.
Norint suprasti, ką atneš šie metai, pravartu atsigręžti į 1966-uosius, ankstesnius Raudonojo Ugnies Arklio metus. Istorikai ir astrologai dažnai jį mini kaip vieną įtempčiausių ir neramiausių XX amžiaus laikotarpių. Šaltinių teigimu, ugnies ir Arklio derinys buvo laikomas tokiu galingu, kad kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Japonijoje, šeimos netgi vengė šiais metais turėti vaikų dėl prietarų apie jų „sunkią“ energiją.
Tačiau svarbu suprasti: Ugnies Arklio galia nėra griaunančio pobūdžio. Ji labiau yra sprogstamoji, transformuojanti ir galinti staigiai pakeisti visuomenės kryptį. 1966 metais ši energija pasireiškė socialinių perversmų, kultūrinių revoliucijų, aktyvumo protrūkių ir greitų pokyčių pavidalu. Arklys nekenčia stagnacijos, o ugnis tylos – kartu jie sukuria metus, kuriuose daug kas iškyla į paviršių, įsibėgėja ir reikalauja atsako.
2026 metai nebus 1966-ųjų kopija, tačiau jie neša tą pačią vibraciją – galingą, ryškią ir reikalaujančią vidinio stabilumo. Skirtumas tas, kad šiandieninis pasaulis yra kitoks: labiau tarpusavyje susijęs, labiau informuotas, jautresnis pokyčiams. Todėl Raudonojo Ugnies Arklio energija gali pasireikšti ne tik staigiais išoriniais įvykiais, bet ir asmeniniais proveržiais, krypties pokyčiais ir drąsiais sprendimais, kurie jau seniai atidėlioti.
Jei Žaliosios Medinės Gyvatės metai buvo vidinės strategijos, stebėjimo ir jėgų kaupimo metas, tai Raudonasis Ugnies Arklys visa tai iškelia į paviršių. Jis transformuoja paslėptą į manifestą, planus į veiksmus, idėjas į judėjimą. Tai metai, kai daug kas gali judėti į priekį, tačiau svarbu prisiminti: Arklys nemėgsta chaoso, jis mėgsta greitį. O greitis reikalauja dėmesio, susikaupimo ir gebėjimo išlaikyti ritmą.
Šie metai palankūs tiems, kurie pasiruošę pokyčiams, kurie gali veikti greitai, bet neprarasti galvos, kurie jaučia vidinę ugnį savyje ir nori ją nukreipti kūrybine kryptimi. Ir jei 1966-ieji parodė, kokia galinga gali būti ši energija, tai 2026-ieji suteikia galimybę ją pragyventi sąmoningiau – suprantant, kad Raudonojo Ugnies Arklio galia gali būti ne tik audra, bet ir augimo varikliu.
Naujausi komentarai