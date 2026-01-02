 Pirmąją Naujųjų metų dieną Santaros klinikose gimė penki kūdikiai

Pirmąją Naujųjų metų dieną Santaros klinikose gimė penki kūdikiai

2026-01-02 11:06
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Pirmąją Naujųjų metų dieną Vilniaus Santaros klinikose gimė penki naujagimiai – keturios mergaitės ir vienas berniukas. 

Pirmąją Naujųjų metų dieną Santaros klinikose gimė penki kūdikiai
Pirmąją Naujųjų metų dieną Santaros klinikose gimė penki kūdikiai / Freepik.com nuotr.

„Naujųjų metų pradžia Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose pažymėta ypatingai – naujomis gyvybėmis, atėjusiomis į pasaulį dar Naujųjų naktį ir pirmąją metų dieną. Kai už langų skambėjo fejerverkai ir Naujųjų metų sveikinimai, Akušerijos ir ginekologijos centro gimdymo palatose vyko ypatingas – gyvybės atėjimo į pasaulį – stebuklas“, – rašoma pranešime.

„Per sausio 1-ąją čia gimė penki naujagimiai: keturios mergaitės ir vienas berniukas. Visi gimė natūraliais takais. Pirmasis šių metų kūdikis pasaulį išvydo 3.38 val. – gimė mergaitė“, – praneša klinikos.

Skelbiama, jog praėjusiais metais Santaros klinikose gimė kone 2,7 tūkst. naujagimių – tai 140 naujagimių mažiau nei 2024-aisiais.

Klinikų teigimu, iš pernai gimusiųjų 330 kūdikiai (apie 12 proc.) buvo neišnešioti, Santaros klinikose per metus vyko ir 88 daugiavaisiai gimdymai. 

Šiame straipsnyje:
Santaros klinikos
Nauji metai
sausio 1
naujagimiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų