Numerologai įspėja: šie žmonės turėtų ypač saugotis alkoholio

Skaičius 2: emocijos dažnai ima viršų
Su skaičiumi 2 siejami žmonės paprastai yra labai jautrūs ir pažeidžiami. Jie aštriai reaguoja į kritiką, nerimauja dėl konfliktų ir dažnai slopina emocijas. Todėl kartais gali ieškoti būdų, kaip greitai sumažinti stresą ir nuovargį.
Numerologai mano, kad būtent šio skaičiaus atstovams ypač svarbu išmokti tvarkytis su stresu sveikais būdais ir nesikliauti alkoholiu kaip emocinės įtampos mažinimo priemone.
Skaičius 5: meilė rizikai ir naujiems pojūčiams
Penketukai dievina nuotykius, laisvę ir ryškius įspūdžius. Jie nemėgsta apribojimų ir dažnai siekia iš gyvenimo gauti kuo daugiau emocijų. Būtent todėl gali lengvai pasiduoti pagundoms ir rizikingam elgesiui.
Pasak numerologų, žmonės, kurių skaičius yra 5, turėtų būti ypač atidūs savo įpročiams, nes susižavėjimas nauja patirtimi kartais gali sukelti nepageidaujamų pasekmių.
Skaičius 7: polinkis į vidinius išgyvenimus
Septynetukai garsėja uždarumu, polinkiu į savianalizę ir gilius apmąstymus. Jie dažnai sunkiai išgyvena vienatvę ir retai dalijasi savo jausmais su kitais.
Numerologai mano, kad dėl tokių charakterio savybių kai kurie šio skaičiaus atstovai gali vartoti alkoholį kaip būdą laikinai pabėgti nuo išgyvenimų. Todėl jiems patariama ieškoti kitų psichologinės iškrovos būdų.
Skaičius 9: perdėtas užuojautos jausmas ir pasiaukojimas
Žmonės, siejami su skaičiumi 9, dažnai išsiskiria gerumu, dosnumu ir noru padėti kitiems. Tačiau jie neretai prisiima svetimas problemas ir emocijas, o tai gali juos greitai išsekinti.
Numerologijos šalininkai mano, kad šiems žmonėms svarbu išlaikyti emocinę pusiausvyrą ir neieškoti paguodos alkoholyje, ypač didelio streso ar nusivylimo laikotarpiais.
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