Vasaros saulėgrįžos magija: laikas, kai galima pritraukti sėkmę, norų išsipildymą

Per Rasas sugalvoti norai pildosi

Per vasaros saulėgrįžą mūsų protėviai švęsdavo Rasas, labai gražią pagonišką šventę, kuri tik vėliau, įvedus krikščionybę, buvo pakeista Joninėmis – šv. Jono Krikštytojo diena.

Tas periodas savaitę prieš Rasų šventę ir savaitę po jos išties yra magiškas. Tai – šviesusis, ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties laikas. O šviesa simbolizuoja gėrį, pritraukia sėkmę, apsaugo nuo blogio, nes kur šviesa, ten nelieka vietos tamsiosioms jėgoms.

Augalai stipriau veikia

Rasų išvakarėse arba per pačią šventę visi žolynai, lapija turi sukaupę ypač daug biologiškai aktyvių, maistingųjų medžiagų ir turi magiškų galių, o vanduo – gyvybinės energijos. Ir dabar žolininkai būtent šiuo laikotarpiu skuba prisirinkti žolių, gydomųjų augalų. Patarčiau visiems nepatingėti prisiskinti pažįstamų vaistažolių ir prisidžiovinti – turėsite natūralių vaistų žiemai. Jeigu auginate darže lapinių daržovių, valgykite į valias, nes ir jose yra prisikaupę dvigubai daugiau mineralų ir vitaminų. Per Rasas geriausias laikas rišti ir vantas – sudžiovintuose beržų lapuose išlieka stipri medžio energija. Tiesa, skinant kiekvieną žolę, kiekvieną šakelę, reikia atsiprašyti augalo ir paprašyti, kad jis gydytų, suteiktų sveikatos. Jei per Kūčias yra tradicija kalbėtis su gyvuliukais, tai per Rasų šventę, vasaros saulėgrįžą, – tą patį reikia daryti su augalais, nes jie viską jaučia ir supranta.

Ugnis ir vanduo apvalo

Per Rasas nuo seno deginamas laužas ir per jį šokinėjama ne dėl smagumo ar drąsą įrodyti. Tai – apsivalymo ritualas, nes ugnis šalina blogąją energiją, nužiūrėjimus, negatyvius palinkėjimus, tarsi nuplauna tai, kas pritraukia nesėkmes.

Daugelio šalių, taip pat senovės lietuvių apeigose labai svarbus yra vanduo. Išlikusi gaji tradicija Rasų, arba kitaip Joninių išvakarėse arba anksti ryte prieš patekant Saulei maudytis vandens telkiniuose. Tai irgi – vienas iš maginių apsivalymo ritualų, kaip ir šokinėjimas per laužą. Tuo metu stiprių energinių galių įgijęs vanduo apvalo energinį ir fizinį kūną, suaktyvina energijos tekėjimą ir sveikatina. Senovėje per šią šventę ligoniai lįsdavo į vandenį tikėdamiesi pasveikti, žmonės prausdavo gyvulius, kad šie būtų stiprūs. Maudydamiesi paprašykite, kad vanduo nuplautų visą energinį purvą, tai, kas jus slegia, kas trukdo gerai jaustis.

Ryto rasa gydo ir gražina

Rasų šventės rytą senovėje merginos prausdavosi rasa, kuri, kaip buvo tikima, suteikia grožio, skaistina odą. O surinktus rasos lašelius gerdavo, kad būtų sveikos. Tai – išties vertingas gamtos vaistas, liaudiškas gydymo būdas. Visoms merginoms, pavakarojus prie laužo, išsimaudžius ežere ar upėje, rytą siūlyčiau „išsimaudyti“, t. y. pasivolioti rasoje, atsigerti nuo lapelių surinktos rasos. Tikrai pajusite neįtikėtiną poveikį.

Ieškokite paparčio žiedo

Ne iš piršto laužta tradicija ieškoti paparčio žiedo. Ieškoti tai, kas neegzistuoja – tarsi vytis savo troškimų. Ieškodami to, ko nėra, žmonės suranda svajonę, nes, skakoma, jei rasi žiedą, ji išsipildys. O šią naktį sugalvoti norai ypač linkę pildytis. Norite, bet nesiseka pastoti? Pasvajokite apie tai, kaip sūpuojate vaikelį ant rankų. O gal norite rasti sau skirtąjį? Užrašykite ant lapelio norą, įsivaizduokite, kad tai jau įvyko, ir sudeginkite jį laužo ugnyje. Per vasaros saulėgrįžą minčių energija būna itin stipri, bent jau taip teigia magijos žinovai.

Ir burtai čia niekuo dėti. Tiesiog tam tikri ritualai keičia mūsų kūno energetiką. Jai pasikeitus, imame skleisti kitokias vibracijas ir, štai, vyrai ima labiau domėtis ir rodyti dėmesį arba netikėtai aplanko gandrai...

Norų išsipildymą sustiprina ir vainikų pynimas, kuris irgi yra neatsiejama Rasų šventės apeigų dalis. Šis ritualas tarsi pripina, sutvirtina tai, ko geidžiame. Pindamos įsivaizduokite savo svajonių jaunikį, netrukus meilė pasibels ir į jūsų širdį. Panešiojusi gėlių vainiką ant galvos, paskui jį galite sudžiovinti ir pasikabinti kambaryje. Kaskart jis jums primins jūsų troškimus ir taip minimis priartinsite svajonę prie tikrovės...