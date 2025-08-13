Archeologai aptiko retą radinį: tikimasi atskleisti Debesų karių paslaptis

Tyrinėdami vietovę Peru Amazonės regione, visai neseniai mokslininkai atrado dvi retas tūkstančio metų senumo ritualinių akmeninių lazdų galvutes, apie 200 senovinių statinių ir unikalų zigzaginį frizą.
Šie radiniai buvo rasti Ollape vietovėje, Amazonės La Jalca rajone, teritorijoje, kurioje 900–1450 m. klestėjo Čačapojų civilizacija, vadinama Debesų kariais.
Pasak vyriausiojo archeologo Pablo Soliso, šie radiniai suteikia naują supratimą apie mažai tyrinėtą visuomenę, gyvenusią šioje teritorijoje.
Manoma, kad sudėtingai pagamintos lazdų galvutės turėjo ritualinę reikšmę visuomenėje, kurios kultūrinis pėdsakas tebėra mažai ištirtas.
Sudėtingas zigzago formos raštas yra pirmasis tokio tipo radinys šiame regione, o statinių struktūrų skaičius rodo, kad Ollape buvo svarbus ritualinis ir gyvenamasis centras.
Peru yra turtinga archeologinių atradimų, mokslininkai čia dažnai atranda senovės liekanų.
Šalyje yra daug istorinių vietų, įskaitant garsųjį Maču Pikču Andų kalnuose Kuske ir paslaptingas Naskos linijas, išraižytas dykumoje palei pakrantę.
