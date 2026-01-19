Agluonėnai – Lietuvos mažoji kultūros sostinė: startuoja metų renginiai

Šis vardas Agluonėnams reiškia ne tik garbę, bet ir atsakomybę tapti traukos centru, kuriame kultūra, tradicijos ir bendruomeniškumas susijungs į gyvą, visus įtraukiantį procesą.
Tai bus startas gausiai kultūrinei programai, kurioje atsispindės Agluonėnų istorija, Mažosios Lietuvos paveldas, šiuolaikinės iniciatyvos ir aktyvi bendruomenės dvasia.
Mažosios kultūros sostinės metai žada tapti erdve susitikimams, atradimams ir bendriems išgyvenimams – kai kultūra išeina į viešąsias erdves, o vietos tapatybė atsiskleidžia per renginius, kūrybą ir žmones.
Šiuos metus visi kviečiami pradėti sausio 23 d., penktadienį, 18 val. Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčioje. Čia ne tik vyks Agluonėnų – Lietuvos mažosios kultūros sostinės – atidarymas, bet ir XXX Ievos Simonaitytės premijos laureato apdovanojimo ceremonija. Šiais metais ši premija bus įteikta Priekulės meno ir kultūros centro kapelai „Bengeliai“ už nuoseklų ir ilgametį Mažosios Lietuvos kultūrinio tapatumo ir tradicijų garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, aktyvią koncertinę veiklą bei reikšmingą indėlį į krašto žinomumo stiprinimą ir gyvosios tradicijos tęstinumą.
Taip pat renginio dalyvių laukia Klaipėdos savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų mišraus choro „Cantare“ bei atlikėjos Rositos Čivilytės ir pianisto Felikso Zakrevskio koncertas.
