Panevėžyje įvyks pirmoji Aukštaitijos kultūros asamblėja: turime nebaigtų reikalų

„Turime nebaigtų reikalų, idėjų, jėgų, kūrybinio ir vadybinio potencialo tiems reikalams įgyvendinti. Atėjo metas įvardyti dalykus tikraisiais vardais ir veikti atitinkamai. Mobingas yra mobingas, kompetencija ir tinkamumas yra kompetencija ir tinkamumas, melas yra melas, valstybingumas yra valstybingumas“, – pranešime spaudai cituojamas A. Špilevoj.
Pirmoji Aukštaitijos kultūros asamblėja turėjo įvykti pernai, tačiau gruodį sutapus protestams „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“ ir minimo renginio datai, pastaroji buvo perkelta į naujuosius metus.
Pranešime teigiama, kad Asamblėjos rengėjai kviečia žmones susiburti, susipažinti ir išklausyti vieni kitus, atvirai įvardyti, kokią Aukštaitijos bei Lietuvos kultūros ateitį norima kurti.
Melas yra melas, valstybingumas yra valstybingumas.
„Susitikimo metu bus aptariama dabartinė kultūros padėtis Aukštaitijoje, taip pat kalbama apie spaudimą, baimes ir nerimą, su kuriuo šiandien susiduria regiono gyventojai ir jame dirbantys kultūros sektoriaus atstovai“, – akcentuojama pranešime.
Susitikimo metu planuojama skelbti apie numatomą misiją, svarbiausias idėjas ir tikslus. Be to, bus perskaitytas Aukštaitijos kultūros asamblėjos reglamentas ir tvirtinama iniciatyvinė grupė.
Tuo metu žiniasklaidos atstovai apžvelgs Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų istoriją ir kaip ši situacija atrodo dabar.
Užsimenama, kad tolesnės asamblėjos bus organizuojamos vis kituose regiono miestuose, miesteliuose ir kaimuose.
„Kai kultūra tampa politinių manipuliacijų lauku – metas sakyti: šalin rankas. Pirmoji Aukštaitijos kultūros asamblėja „Stasys Museum“ – tai ne tik šventė, bet ir pamatinis įsipareigojimas ginti visos Lietuvos demokratiją ir pilietiškumą“, – savo ruožtu sako „Stasys Museum“ direktorė ir asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Vaida Andrijauskaitė.
Pirmąją Aukštaitijos kultūros asamblėją moderuos publicistas Donatas Puslys.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
Pastaroji ne kartą tikino, kad jos komandoje nebus „aušriečių“ ar su jais susijusių asmenų, tačiau protestus tęsiantys kultūrininkai sako šimtu procentu nėra tuo įsitikinę ir reikalauja valdžios prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį Kultūros ministerijoje.
