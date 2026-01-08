Policija ieško Panevėžyje dingusios nepilnametės Gabijos Bagdonaitės: gali būti Ukmergėje

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriuje dėl to atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Dingusiosios požymiai: ūgis 167 cm., liekno kūno sudėjimo, šviesių, ilgų plaukų, nešioja akinius. Išėjimo dieną vilkėjo juodos spalvos striukę žemiau kelių, mėlynos spalvos džinsus.
Nepilnametė gali būti Ukmergės mieste, iš namų pasišalina nebe pirmą kartą.
Turint informacijos apie galimą nepilnametės buvimo vietą, policija prašo informuoti Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Gintarę Vilniškytę, +370 664 22 716 arba el. paštu [email protected].
Naujausi komentarai