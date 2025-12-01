Policija prašo pagalbos: išėjęs iš namų lapkritį dingo Edmundas Debesys

Kaip teigiama, E. Debesys, gimęs 1993 metais, šių metų lapkričio 29 d. apie 11 val. išėjo iš savo namų, esančių Trakų rajone, Trakuose, Šaudyklos gatvėje.
Ieškomo vyro požymiai: apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo. Išeidamas jis vilkėjo juodą striukę, mūvėjo pilkas sportines kelnes su juodomis juostelėmis šonuose, avėjo raudonus sportinius batelius baltais padais.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Trakų r. policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Jonu Banuškevičiumi, tel. +370 700 65425, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
