Panevėžio ir Alytaus apskrityse pareigas pradėjo eiti nauji policijos vadovai

Ilgametis Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Ambraziūnas pradėjo eiti šio komisariato vadovo pareigas.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, M. Ambraziūnas policijos sistemoje tarnauja daugiau nei 30 metų. Beveik 17 metų jis buvo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoju, atsakingu už kriminalinės ir viešosios policijos padalinių veiklą.
Pirmadienį darbą pradėjo ir naujasis Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Stanislovas Zaikinas, jis po atrankos perkeltas iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato.
S. Zaikinas policijoje tarnauja jau tris dešimtmečius. Visą tarnybos laiką dirbo įvairiose Kauno apskrities policijos padaliniuose.
Darbą pradėjo ir naujasis Alytaus apskrities policijos viršininko pavaduotojas Alfredas Bartkus, iki šiol ėjęs Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo pareigas ir anksčiau dirbęs Alytaus policijoje.
Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato vadovu paskirtas anksčiau viršininko pavaduotojo pareigas ėjęs Virginijus Jaruševičius.
Alytaus apskrities policija pranešė, kad pokyčiai įvyko ir Varėnos rajono policijos komisariate – jam vadovauti paskirtas Raimundas Jaciunskas, iki šiol ėjęs viršininko pavaduotojo pareigas.
