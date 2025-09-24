Artėjant „Windows 10“ palaikymo pabaigai, kai kurie vartotojai – nežinioje

Toliau apžvelgiame, ką reikia žinoti apie planuojamą programinės įrangos palaikymo pabaigą.
Kas laukia spalio 14-ąją?
Kompiuteriai, kuriuose veikia „Microsoft“ 2015 metais pristatyta „Windows 10“, nuo spalio 14 dienos nebegaus jokių atnaujinimų.
Tokie atsisiuntimai buvo naudojami „reguliariai koreguoti (atnaujinti) operacinę sistemą, nes ji tapo didelio skaičiaus kibernetinių atakų taikiniu“, sakė Martinas Kraemeris (Martinas Krėmeris), kompiuterio saugumo ekspertas iš amerikiečių įmonės „KnowBe4“.
Ką tai reiškia vartotojams?
„Microsoft“ ragina savo klientus atnaujinti operacinę sistemą iki naujausios versijos – „Windows 11“, išleistos 2021 metais.
Tačiau bendrovė taip pat siūlo 30 dolerių (25,46 euro) kainuojantį vienerių metų „Windows 10“ saugumo atnaujinimų pratęsimą tiems vartotojams, kurių kompiuterinė įranga nėra suderinama su nauja operacine sistema.
Vartotojų grupės šį sprendimą pasmerkė.
„Tam tikrų „Windows 10“ kompiuterių, parduotų vos prieš porą metų, nesuderinamumas su ankstesnėmis versijomis yra smūgis vartotojų piniginėms“, nes jie bus priversti atnaujinti savo sistemą, praėjusią savaitę savo tinklaraštyje rašė JAV vartotojų organizacija „Consumer Reports“.
Grupės Europoje, pavyzdžiui, Prancūzijos „End Planned Obsolescence“ (HOP), iniciavo peticiją, kurioje reikalaujama nemokamų atnaujinimų iki 2030 metų.
Vokietijos vartotojų grupių federacija „Verbraucherzentrale“ gegužę pareiškė, kad šis žingsnis „kelia nerimą vartotojams ir neleidžia jiems laisvai priimti pirkimo sprendimų“.
„Toks didelis naujų (kompiuterių) pirkimų skaičius taip pat kenkia aplinkai“, nes susidaro dideli kiekiai sunkiai perdirbamų elektroninių atliekų, pridūrė grupė.
Kiek vartotojų bus paveikti?
„Microsoft“ atsisakė naujienų agentūrai AFP pateikti duomenis apie tai, kiek „Windows“ vartotojų negali atnaujinti sistemos.
Tačiau „Consumer Reports“ skaičiavimais, rugpjūtį visame pasaulyje vis dar 650 mln. žmonių naudojosi „Windows 10“.
Kita amerikiečių organizacija, „Public Interest Research Group“ (PIRG), apskaičiavo, kad iki 400 mln. kompiuterių yra nesuderinami su „Windows 11“.
Kokie pavojai?
Vartotojai, kurie negali pereiti prie naujesnės sistemos ir nemoka už saugumo atnaujinimus, susiduria su padidėjusia kibernetinių atakų grėsme.
„Negavę atnaujinimų, jūs nebesaugote savęs nuo naujausių kibernetinio saugumo rizikų“, – sakė M. Kraemeris.
Anot jo, nors pavojaus padidėjimą labai sunku įvertinti atskiriems vartotojams, kaip grupė jie taptų prioritetiniais taikiniais programišiams, ieškantiems saugumo spragų.
Laikui bėgant, „Windows 10“ vartotojai taip pat gali susidurti su tuo, kad negalės įdiegti naujausios trečiųjų šalių programinės įrangos, teigė Paddy Harringtonas (Padis Haringtonas) iš amerikiečių konsultacinės įmonės „Forrester“.
„Programų tiekėjai pasikliauja operacinės sistemos tiekėjais, kad šie užtikrintų tam tikras savybes ir funkcijas“, – pažymėjo P. Harringtonas.
„Jei jos nebus atnaujinamos, programų tiekėjai negali būti tikri, kad jų programos ir toliau veiks tinkamai“, – sakė jis.
Kokias alternatyvas turi vartotojai?
Net ir naujausia antivirusinė programinė įranga gali būti nepakankama, kad apsaugotų operacinę sistemą, kuri nebegauna atnaujinimų.
„Jų teikiamos apsaugos galimybės yra ribotos (...), tai geriau nei nieko nedaryti, bet tai turėtų būti laikina priemonė, kol bus rastas nuolatinis sprendimas“, – teigė P. Harringtonas.
Vartotojai, nusprendę toliau naudoti turimą įrangą, galėtų pereiti prie kitos operacinės sistemos, pavyzdžiui, atvirojo kodo alternatyvos „Linux“, kuri jau yra automatiškai parinkta daugeliui įrenginių, pavyzdžiui, interneto serveriams, ir kuria remiasi „Google“ išmaniųjų telefonų operacinė sistema „Android“.
„Kol jūsų programos palaiko tą operacinę sistemą ir ją palaiko jūsų valdymo bei saugumo įrankiai, tai yra geras pasirinkimas“, – sakė P. Harringtonas.
