Buvęs CŽV tyrėjas prabilo apie keturis ateivių tipus, kuriuos esą slepia JAV

Ar ateiviai egzistuoja?
Kiekvienais metais į Žemės atmosferą patenka tūkstančiai kosminių objektų ir šiukšlių. Apklausos rodo, kad nemaža dalis amerikiečių mano, jog kai kurie iš šių objektų gali būti nežemiškos kilmės.
Dešimtmečius JAV valdžia viešai nekalbėjo apie nežemiškos gyvybės ir neatpažintų skraidančių objektų (NSO) egzistavimą. Tuo metu skeptikai teigia, kad daugelis sąmokslo teorijų gali būti susijusios su slaptais karinių technologijų bandymais.
Buvęs vyriausybinis tyrėjas, kurio veiklą finansavo CŽV, šią savaitę sukėlė ažiotažą pareikšdamas, kad JAV „giluminė valstybė“ jau aptiko keturis skirtingus ateivių tipus, kurie esą slepiami nuo visuomenės.
Dr. Halas Puthoffas tai pareiškė tinklalaidėje „Generalinio direktoriaus dienoraštis“. Jis daugelį metų dirbo patarėju pažangių aerokosminių ginklų sistemų programoje.
Pokalbyje su Stevenu Bartlettu 89-erių Puthoffas teigė:
„Žmonės, dalyvavę šių objektų tyrimuose, sakė, kad egzistuoja bent keturi tipai. Keturi skirtingi tipai. Neturėjau tiesioginės prieigos prie šios informacijos, tačiau tikiu tais, su kuriais bendravau“, – sakė jis.
Tyrėjas atsisakė pateikti daugiau detalių. Tačiau kiti sąmokslo teorijomis besidomintys tyrėjai taip pat yra kalbėję apie keturis tariamus nežemiškos gyvybės tipus. Dr. Ericas Davisas juos suskirstė į šias kategorijas: pilkieji, nordiški, vabzdžius primenantys ir reptiloidiniai.
Anot astrofiziko, kiekviena iš šių nežmogiškų gyvybės formų turi žmogų primenantį kūno planą – dvi rankas ir dvi kojas. Tačiau tik dvi grupės, jo teigimu, yra panašaus ūgio kaip žmonės. Jis mano, kad žmogaus dydžio galėtų būti nordiški ir reptiloidiniai ateiviai.
Dr. Davisas šią teoriją pristatė 2025 m. vykusioje konferencijoje, kurią organizavo „UAP Disclosure Fund“.
Pasak jo, nordiški ateiviai yra labai panašūs į žmones ir turi beveik identišką išvaizdą, nors tariamai būtų kilę iš kitos galaktikos pusės. Reptiloidiniai ateiviai, anot tyrėjo, taip pat primena žmones, tačiau vietoj odos turi žvynus.
Tuo metu bene žinomiausias ateivių įvaizdis yra vadinamieji pilkieji – maži, beplaukiai padarai didelėmis akimis. Būtent tokius ateivius daugelis pirmiausia įsivaizduoja išgirdę apie NSO.
Ketvirtasis tipas – vabzdžius primenančios būtybės, savo išvaizda primenančios maldininkus.
Vis dėlto verta pabrėžti, kad iki šiol nėra jokių mokslinių įrodymų, patvirtinančių ateivių egzistavimą.
Ateiviai: naujausios mokslininkų įžvalgos
Austrijos mokslų akademijos Kosmoso tyrimų instituto mokslininkai anksčiau skelbė, kad artimiausia technologinė civilizacija Paukščių Take gali būti nutolusi net per 33 tūkst. šviesmečių.
SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) programos sėkmės tikimybė laikoma nedidele, nes protingos gyvybės atsiradimui būtinos itin specifinės sąlygos: aktyvi plokščių tektonika, tinkamas atmosferos stabilumas ir pakankamas deguonies kiekis.
Mokslininkai pažymi, kad Žemėje technologinei civilizacijai susiformuoti prireikė apie 4,5 mlrd. metų. Skaičiavimai rodo, kad kita civilizacija, egzistuojanti tuo pačiu metu kaip žmonija, tikriausiai būtų gerokai senesnė už mus.
Nepaisant mažos kontakto tikimybės, mokslininkai ragina tęsti SETI projektus, nes bet koks nežemiško intelekto aptikimas taptų vienu didžiausių mokslo proveržių istorijoje.
