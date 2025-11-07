Kas nutiks, kai ateis pasaulio pabaiga? Siaubinga simuliacija atskleidė tamsiąją žmonijos pusę

Naujas tyrimas sumodeliavo, kaip žmonės elgsis, kai pasaulio pabaiga taps neišvengiama. Rezultatai buvo šokiruojantys: tą akimirką, kai gyvenimas praranda prasmę, kai kurių žmonių tamsūs instinktai pabunda, apie tai pranešė „Dailymail“.
Kaip ir garsiuose apokaliptiniuose filmuose, tokiuose kaip „Pašėlęs Maksas“ ar „Konsekvencija“, mokslininkai atrado, kad kai kurie žmonės, praradę bausmės baimę, pradeda smurtauti. Juk kai ateitis nebesvarbi, socialinės normos praranda savo galią.
„Tai verčia susimąstyti: kas iš tikrųjų daro įtaką mūsų elgesiui – bausmės baimė ar vidinė moralė?“ – pažymėjo tyrimo bendraautoris dr. Haewoon Kwak iš Indianos universiteto. Simuliacija buvo atlikta internetiniame žaidime „ArcheAge“ – masiniame daugelio žaidėjų vaidmenų žaidime, kuriame dalyviai žinojo, kad skaitmeninis pasaulis išnyks po vienuolikos savaičių. Per šį laiką mokslininkai surinko daugiau nei 270 milijonų žaidėjų elgesio įrašų, kad ištirtų, kaip žmonės reaguoja į neišvengiamą pabaigą.
Nors daugelis žaidėjų tęsė savo įprastą veiklą, keli šimtai vartotojų staiga tapo itin agresyvūs. Per paskutines dvi savaites iki „pasaulio pabaigos“ žaidime buvo užfiksuoti 334 „žmogžudystės“ atvejai.
Tyrėjai tai paaiškina paprastai: bausmė prarado savo prasmę ir žmonėms buvo leista elgtis nevaržomai.
Šie rezultatai suteikia nerimą keliančių įžvalgų apie tai, kaip žmonija galėtų elgtis susidūrusi su tikra pasauline katastrofa. Mokslininkai mano, kad tikros apokalipsės metu visuomenės dalis gali prarasti savo moralinį kompasą, tuo metu kita dalis iki galo išlaikys savo žmogiškumą.
Penkios pagrindinės tikėtinos žmonijos sunaikinimo priežastys, anot tyrėjų, yra:
– Nevaldomas dirbtinis intelektas;
– Branduolinis karas;
– Žmogaus sukurti biologiniai ginklai;
– Klimato kaita;
– Stichinės nelaimės arba asteroidų susidūrimai.
