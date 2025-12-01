Mirė fizikas, „Light Conversion“ įkūrėjas Algirdas Juozapavičius

„Dr. A. Juozapavičiaus netektis yra skaudus smūgis Lietuvos mokslo, inovacijų ir pramonės bendruomenei. Išėjo žmogus, kurio gyvenimas buvo neatsiejamas nuo mūsų šalies lazerių mokslo istorijos – vienas jos kūrėjų, šviesos technologijų vizionierius ir išskirtinės erudicijos mokslininkas“, – rašoma šalies vadovo užuojautoje.
Žinia apie netektį savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo ir „Light Conversion“. Pasak įmonės, A. Juozapavičiaus atsidavimas mokslui, komandai ir Lietuvos lazerinių technologijų pažangai reikšmingai prisidėjo prie to, kur ji yra šiandien.
Prezidento teigimu, A. Juozapavičiaus ir jo šeimos parama Vilniaus universiteto lazerinės fizikos talentams liudija gilią jo tikėjimo mokslu prasmę ir lietuviškos šviesos ateitimi.
Pasak G. Nausėdos, fizikas savo darbu ir atkaklumu reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos lazerių industrijos, o jo mokslinės įžvalgos, indėlis į kvantinės elektronikos ir netiesinės optikos plėtrą, nuolatinis siekis jungti mokslą su praktinėmis inovacijomis sukūrė tvirtą pamatą ateities kartoms.
A. Juozapavičius už nuopelnus Lietuvai 2018-aisiais apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
