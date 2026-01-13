 Skaudi netektis: mirė Seimo nario sūnus

Skaudi netektis: mirė Seimo nario sūnus

2026-01-13 13:31
Parengė Brigita Juodelytė

Seimo nario Petro Dargio šeimą palietė skaudi netektis – sausio 11 dieną mirė jo 48-erių sūnus Tomas Dargis.

Petras Dargis
Petras Dargis / Asociatyvi freepik.com, P. Peleckio/ BNS nuotr.

Užuojautą parlamentarui pareiškė Juozas Olekas, kuris Lietuvos Respublikos Seimas ir savo vardu išreiškė nuoširdų palaikymą gedinčiai šeimai.

„Nėra didesnio skausmo nei tėvams išgyventi savo vaiko mirtį. Nuoširdžiai linkiu vidinės ramybės, artimųjų susitelkimo ir stipraus palaikymo. Šiomis liūdesio valandomis esu kartu su Jumis“, – cituojamas Seimo Pirmininkas.

Oficialiame Seimo pranešime pabrėžiama, kad užuojauta reiškiama visos institucijos vardu, solidarizuojantis su Seimo nariu šiuo itin sunkiu metu.

Šiame straipsnyje:
Petras Dargis
Tomas Dargis
mirė sūnus
užuojauta
netektis
mirė
Seimo narys
Seimo pirmininkas
Juozas Olekas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų