 Mirė „Nemuno krantai“ atlikėjas Giedrius Garmus

2025-09-29 15:35 diena.lt inf.

Portalo kauno.diena.lt redakciją pasiekė liūdna žinia – mirė „Nemuno krantai” atlikėjas Giedrius Garmus.

Mirė „Nemuno krantai“ atlikėjas Giedrius Garmus / Asmeninio albumo / feisbuko nuotr.

Apie netektį feisbuke pranešė G. Garmo dukra.

„Su gilia širdgėla pranešame, kad į Amžinybę iškeliavo mylimas tėtis, sūnus, vyras Giedrius Garmus.

 Atsisveikinti su tėčiu bus galima nuo 2025 m. rugsėjo 29 d. 17 val. Prienų laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, adresu – J. Zdebskio g. 6, Prienai.

Šventosios Mišios už velionį bus aukojamos 2025 m. spalio 1 d. 10 val. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, Kęstučio g. 7, Prienai.

Išlydėjimas į Prienų kapines – 12 val.

Ilsėkis ramybėje, Tėti“, – rašoma įraše.

