Mokslininkai atskleidė, kaip kosminiai skrydžiai keičia astronautų smegenis

Ilgalaikės kosminės misijos sukelia fizinius smegenų formos ir padėties kaukolėje pokyčius. Kai kurie iš šių pokyčių išlieka pastebimi net šešis mėnesius po grįžimo į Žemę.
Tai buvo atskleista tyrime, paskelbtame žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“.
Paaiškėjo, kad po nesvarumo būsenos astronautų smegenys kaukolės viduje pasislenka „aukštyn ir atgal“. Reikšmingiausi pokyčiai pastebėti sensorinėje ir motorinėje srityse.
Kaip buvo atliktas tyrimas
Mokslininkai išanalizavo 26 astronautų MRT duomenis, paimtus prieš ir po misijų. Palyginimui buvo panaudoti 24 civilių savanorių, kurie ilgai gulėjo lovoje, pakreipę galvas žemyn (tai imituoja mikrogravitacijos poveikį skysčių pasiskirstymui organizme), tyrimo rezultatai.
Mokslininkai priėjo prie šių išvadų:
· pokyčiai tiesiogiai priklauso nuo misijos trukmės. Didžiausios deformacijos pastebėtos tiems, kurie kosmose praleido apie metus. Tačiau net ir dviejų savaičių skrydžiai palieka pastebimą pėdsaką;
· be vertikalaus poslinkio, užfiksuotos ir netiesinės šoninės deformacijos, kurios skyrėsi viršutinėje ir apatinėje smegenų dalyse;
· nors dauguma rodiklių normalizuojasi per šešis mėnesius po nusileidimo, tam tikri struktūriniai pokyčiai išlieka ilgiau.
Tyrimo bendraautorė, Floridos universiteto profesorė Rachael Seidler NBC komentare pažymėjo, kad šių procesų supratimas yra labai svarbus būsimų kelionių, ypač į Marsą, saugumui.
„Turime suprasti šiuos pokyčius ir jų poveikį, kad išlaikytume astronautų sveikatą ir užtikrintume jų ilgaamžiškumą“, – pabrėžė R. Seidler.
Mokslininkai planuoja atlikti papildomus tyrimus, siekdami nustatyti, kaip šie fiziniai pokyčiai veikia įgulų kognityvines funkcijas ir darbingumą atliekant sudėtingas užduotis kosmose.
