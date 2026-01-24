Mokslininkai sukūrė purškalą, kuris sustabdo kraujavimą per sekundę

Naujasis produktas – tai specialūs hemostatiniai milteliai, purškiami tiesiai ant žaizdos. Jų pagrindinė paskirtis – greitai sustabdyti kraujavimą tose vietose, kur tradiciniai metodai, tokie kaip pleistrai ar tvarsčiai, gali būti neveiksmingi arba sunkiai pritaikomi.
Priemonę sukūrė Pietų Korėjos Korėjos pažangiųjų mokslų ir technologijų instituto (KAIST) mokslininkai. Tyrėjų teigimu, purškalas ypač naudingas gilioms, nelygios formos ar sunkiai pasiekiamoms žaizdoms, kai tvarsčio uždėjimas užima per daug laiko.
Veikimo principas paprastas: užpurškus miltelius ant kraujuojančios žaizdos, jie per mažiau nei sekundę reaguoja su krauju ir virsta geliu. Susidaręs sluoksnis hermetiškai užsandarina žaizdą ir iš karto sustabdo kraujavimą.
Šis metodas yra gerokai greitesnis nei įprastas tvarstymas, nes tereikia nukreipti purškalą į sužalotą vietą. Tai gali būti itin svarbu sunkių traumų atvejais, pavyzdžiui, eismo įvykiuose ar nelaimių zonose.
Kūrėjai pabrėžia, kad purškalas skirtas naudoti ne tik civilinėje medicinoje, bet ir kariškių pirmosios pagalbos rinkiniuose kovos zonose.
Vienas tyrimo dalyvių, mokslų daktaras Kyusun Parkas, pažymėjo technologijos reikšmę gyvybių gelbėjimui:
„Šiuolaikinio karo esmė – kuo labiau sumažinti žmonių gyvybių praradimą. Šiuos tyrimus pradėjau turėdamas tikslą išgelbėti bent vieną kareivį“, – teigė jis.
Tyrimų grupei vadovavo Medžiagų mokslo ir inžinerijos katedros profesorius Steve’as Parkas bei Biologijos mokslų katedros profesorius Sangyongas Jonas.
Hemostatiniai milteliai – terminas kilęs iš žodžių „hemo“ (kraujas) ir „stasis“ (sustabdymas) – veikia reaguodami su kraujyje esančiais teigiamai įkrautais jonais. Dėl šios reakcijos milteliai beveik akimirksniu virsta sandarinančiu geliu.
Mokslininkai jau išbandė purškalą sudėtingomis sąlygomis – nelaimių zonose, kovinėse situacijose, esant skirtingai temperatūrai ir oro sąlygoms. Tikimasi, kad dėl paprasto naudojimo ir lengvo transportavimo ši technologija ateityje taps plačiai naudojama skubios medicinos srityje.
