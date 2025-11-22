Kinijoje sukurtas vaistas nuo senėjimo: kas apie jį žinoma?

Kinijos bendrovė „Lonvi Biosciences“ paskelbė apie vaistą, kuris, anot jų, gali tapti tikru proveržiu ilgaamžiškumo moksle. Startuolis tikina, kad naujoji formulė gali sulėtinti senėjimo procesą ir potencialiai pailginti žmogaus gyvenimą iki 120–150 metų, rašo „Mirror“.
Pagrindinis kūrėjų taikinys – vadinamosios „zombių ląstelės“: tai senstančios ląstelės, kurios nebeatlieka savo funkcijų, tačiau išlieka organizme, sukeldamos uždegiminius procesus ir prisidėdamos prie su amžiumi susijusių ligų atsiradimo.
Pagrindinis šio vaisto komponentas – procianidinas C1 (PCC1), išgaunamas iš vynuogių sėklų. Laboratoriniai tyrimai su graužikais parodė, kad PCC1 gali pailginti jų gyvenimo trukmę 9,4 proc. Kai gydymas pradedamas ankstyvame amžiuje, poveikis buvo dar ryškesnis – iki 64 proc.
„Lonvi Biosciences“ generalinis direktorius Ip Zhu PCC1 pavadino senėjimo stabdymo „Šventuoju Graliu“. Jis teigė, kad žmonės, pradėję vartoti preparatą suaugę, galėtų gyventi ilgiau nei 120 metų, o vartojant nuo gimimo – net iki 150.
Bendrovės technologijų direktorius Lyu Qinghua tvirtino, kad tokia gyvenimo trukmė yra „visiškai reali“ ir gali būti pasiekiama „artimiausiais metais“.
Pastaruoju metu Kinija ypač aktyviai vysto gyvenimo trukmės pratęsimo tyrimus, derindama biotechnologijas, dirbtinį intelektą ir farmacijos inovacijas. Ilgaamžiškumas šalyje tapo viena sparčiausiai augančių mokslo ir verslo sričių.
Tačiau svarbu pabrėžti, kad PCC1 kol kas nėra išbandytas su žmonėmis. Visi daug žadantys rezultatai paremti tik eksperimentais su gyvūnais, todėl mokslininkai laukia saugumo ir realaus veiksmingumo patvirtinimo, kol bus galima kalbėti apie tikrą proveržį.
Primename, kad naujausi biogerontologijos ir epigenetikos tyrimai taip pat rodo: reguliari moterų sąveika su naminiais šunimis gali sulėtinti biologinį senėjimą. Analizuojant epigenetinius laikrodžius – žymenis, parodančius tikrąjį ląstelių amžių – nustatyta, kad šunų šeimininkės turi „jaunesnį“ epigenetinį profilį nei tos, kurios augintinių neturi.
Šis poveikis siejamas su didesniu fiziniu aktyvumu, psichologine nauda, mažesniu streso lygiu ir hormonų pusiausvyros pagerėjimu.
