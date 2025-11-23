„Užšaldė žmoną ir susirado kitą“: poros istorija, sukėlusi pasipiktinimo bangą

57-erių sporto industrijos specialistas Gui Junminas 2017 m. nusprendė kriogeniškai išsaugoti savo žmoną Zhan Wenlian, kai jai buvo diagnozuotas vėlyvos stadijos plaučių vėžys, o gydytojai prognozavo, kad liko gyventi tik keli mėnesiai. G. Junminas tikėjo, kad kriokonservavimas ateityje galėtų suteikti galimybę ją „sugrąžinti“, jei mokslas rastų vaistą nuo šios ligos.
Z. Wenlian tapo pirmuoju asmeniu Kinijoje, kuriam buvo atlikta kriokonservacija, sudarius 30 metų sutartį su Šandongo „Yinfeng“ gyvybės mokslų tyrimų institutu (Shandong Yinfeng Life Science Research Institute), vykdančiu eksperimentines kriokonservavimo programas.
Po žmonos mirties G. Junminas kurį laiką gyveno vienas. Tačiau 2020 m. jį ištiko stiprus podagros priepuolis. Vyras net dvi dienas negalėjo prisišaukti pagalbos. Po šio įvykio, draugų paragintas, jis susipažino su moterimi vardu Wang Chunxia ir užmezgė santykius.
G. Junminas pasakoja, kad naujoji partnerė juo atidžiai rūpinasi. Vis dėlto jis pripažįsta, jog jų socialinės padėties ir gyvenimo patirties skirtumai kelia vidinių abejonių. Vyras pabrėžia, kad savo žmoną vis dar laiko „nepakeičiama“, o santykius su W. Chunxia vadina „labiau praktiniais nei emociniais“.
Vyras taip pat kelia etinius ir teisnius klausimus: ar pakartotinė santuoka, jo žmonai hipotetiškai „sugrįžus“, galėtų būti laikoma bigamija ir kam tokiu atveju priklausytų šeimos turtas.
Istorija socialiniuose tinkluose sulaukė aštrių reakcijų. Vieni jį vadina „emociniu poligamistu“, kiti mano, kad G. Junminas neatsigavo po netekties ir rodo savanaudišką meilės sampratą.
