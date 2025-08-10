Kinijoje nutarę išsiskirti vyras ir žmona nesugebėjo pasidalinti 29 vištų. Galiausiai vieną vištą vyrui ir moteriai teko suvalgyti kartu.
Apie tai praneša „South China Morning Post“.
Buvę sutuoktiniai gyveno Sičuano provincijoje esančiame kaime. Vieną dieną dėl neįvardintų priežasčių jie nusprendė išsiskirti. Tačiau kinai nesugebėjo po lygiai pasidalinti 29 vištų.
Teigiama, kad teismas porai pasiūlė du sprendimo variantus. Pirmas variantas – išmokėti kompensaciją vienam iš sutuoktinių už vištą. Antras variantas – kartu suvalgyti vištą.
Buvę sutuoktiniai pasvarstė ir nusprendė kartu paruošti vakarienę ir išsiskirstyti. Galimai jie pasirinko geriausią sprendimą.
Besiskirianti pora po lygiai pasidalijo 29 vištas
Besiskiriančios poros turtą pasidalija skirtingai: vienos – ramiai, kitos – triukšmingai. Pasitaiko ir labai kuriozinių atvejų.
