Kinijos lyderis sako, kad džiaugiasi gerėjančiais Maskvos ir Vašingtono santykiais

V. Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas ruošiasi deryboms, siekdami užbaigti karą Ukrainoje. Abi pusės patvirtino, kad vyksta pasirengimas aukščiausiojo lygio susitikimui, ir užsiminė, kad susitikimas galėtų įvykti kitą savaitę, nors tiksli data ar vieta dar nenustatyta.
Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV pranešė, kad Xi Jinpingas penktadienį Rusijos vadovo iniciatyva kalbėjosi su V. Putinu.
Kremliaus šeimininkas informavo Xi Jinpingą apie „pastarųjų kontaktų ir komunikacijos situaciją“ tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos, taip pat apie padėtį Ukrainoje, teigė CCTV.
„Kinija džiaugiasi matydama, kad Rusija ir Jungtinės Valstijos palaiko ryšius, gerina savo santykius ir skatina politinį Ukrainos krizės sprendimą“, – valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“ anglakalbė tarnyba citavo Xi Jinpingo žodžius V. Putinui.
Maskva ir Pekinas sustiprino savo ryšius nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį įsiveržė į Ukrainą.
Kinija taip ir nepasmerkė Rusijos karo ir neparagino jos išvesti savo kariuomenės, o daugelis Ukrainos sąjungininkų mano, kad Pekinas teikia paramą Maskvai.
Ji pati tvirtina esanti neutrali šalis, reguliariai ragindama nutraukti kovas ir kartu kaltindama Vakarų šalis tęsiant konfliktą dėl Ukrainai siunčiamos ginkluotės.
Xi Jinpingas „pabrėžė, kad sudėtingiems klausimams nėra paprastų sprendimų“ ir sakė, kad „Kinija visada (...) palaikys taikos sudarymą ir derybų skatinimą“, savo ruožtu pranešė CCTV.
V. Putinas rugpjūčio pabaigoje planuoja lankytis Kinijoje.
Jis dalyvaus Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime, taip pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-ųjų metinių minėjimuose.
Kremliaus šeimininkas taip pat susitiks su Xi Jinpingu.
Žiniasklaidos pranešimuose Kinija buvo minima kaip galima V. Putino ir D. Trumpo viršūnių susitikimo vieta. Spėliojama, kad JAV lyderis galėtų susitikti su V. Putinu rugsėjo pradžioje Antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo paraštėse. Kremlius neatmetė tokio susitikimo galimybės.
Naujausi komentarai