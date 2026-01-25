Japonija atsisveikina su vienintelėmis savo pandomis

Pagal Kinijos „pandų diplomatijos“ programą Japonijai paskolinti išskirtiniai juodai balti gyvūnai simbolizavo Pekino ir Tokijo draugystę nuo pat diplomatinių santykių normalizavimo 1972 metais.
Kai kurie lankytojai Ueno zoologijos sode negalėjo sulaikyti ašarų stebėdami, kaip vienintelės dvi Japonijos pandos Lei Lei ir Xiao Xiao (Siao Siao) kramsnoja bambukus.
Tikimasi, kad gyvūnai į Kiniją išvyks antradienį, pašlijus santykiams tarp dviejų didžiausių Azijos ekonomikų.
„Jaučiu, kad pandų matymas gali padėti užmegzti ryšį ir su Kinija, todėl šia prasme tikrai norėčiau, kad pandos vėl sugrįžtų į Japoniją“, – sakė 39 metų Tokijo gyventojas Gen Takahashi (Gen Takahašis), apsilankęs zoologijos sode su žmona ir dvejų metų dukrele.
„Vaikai taip pat dievina pandas, tad jei galėtume jas pamatyti savo akimis Japonijoje, tikrai norėčiau nueiti“, – dalijosi jis.
Apie staigų pandų sugrąžinimą buvo pranešta praėjusį mėnesį po to, kai Japonijos konservatyvioji premjerė Sanae Takaichi (Sanajė Takaiči) užsiminė, kad Tokijas galėtų kariniu būdu įsikišti bet kokio užpuolimo prieš Taivaną atveju.
Jos komentaras išprovokavo Pekino, kuris salą laiko savo teritorija, pyktį.
4 400 laimingųjų, laimėjusių internetinėje loterijoje, paeiliui ėjo pasižiūrėti ketverių metų dvynius meškiukus Ueno zoologijos sode, o kiti būriavosi netoliese. Daugelis dėvėjo marškinėlius su pandų motyvais, laikė kuprinėles ir minkštus žaislus, kad paminėtų šią akimirką.
Mayuko Sumida (Majuko Sumida) keliavo kelias valandas iš centrinio Aičio regiono tikėdamasi išvysti pandas, nors ir nelaimėjo loterijoje.
„Nors ji tokia didelė, jos judesiai tikrai juokingi – kartais ji elgiasi netgi panašiai kaip žmogus“, – sakė ji, pridūrusi, kad buvo „visiškai pakerėta“.
„Japonija liks be pandų. Jaučiuosi kiek liūdnai“, – guodėsi moteris.
Jų išvykimas gali būti ir ne politiškai motyvuotas, tačiau jei pandos ateityje sugrįš į Japoniją, tai simbolizuotų šiltėjančius santykius, teigė Tokijo moterų krikščioniškojo universiteto profesorius ir Rytų Azijos tarptautinių santykių ekspertas Masaki Ienaga (Masakis Jenaga).
„Ateityje (...) jei bus ketinimų gerinti dvišalius ryšius iš abiejų pusių, gali būti, kad (pandų sugrįžimas) bus svarstomas“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.
