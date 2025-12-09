Dėl gražių vyrų dėmesio moterys įklimsta į skolas

Romantika Tokijuje kainuoja brangiai. Tūkstančiai vyrų lepina moteris specialiuose klubuose – flirtuodami, bendraudami per programėles, skatindami klientes dažniau grįžti ir išleisti daugiau pinigų.
„Nekantrauju“, – sakė klubo darbuotojas Gen Yoshino.
G. Yoshino – vienas geidžiamiausių vyrų šiame Tokijo klube. Moterys, norinčios su juo susitikti, turi iš anksto rezervuoti vietą.
Klubų veikla sukasi apie bendravimą ir flirtą. Seksualiniai santykiai galimi tik už klubo ribų. Taip pat čia daug geriama – kuo daugiau moterys užsako, tuo didesnis ir G. Yoshino uždarbis.
„Kai kurie žmonės čia išleidžia po 500 eurų. Tačiau yra klienčių, kurios išleido daugiau nei 5 tūkst., o kai kurios – net 50 tūkstančių“, – nurodė G. Yoshino.
Sumos – milžiniškos. Vien tik šampano šou gali atsieiti šimtus eurų. Pavyzdžiui, šampano butelis kainuoja 85 tūkstančius jenų – apie 500 eurų.
Yra klubų ir jų darbuotojų, kurie manipuliuoja klientėmis, pavyzdžiui, reikalauja išleisti daugiau vien tam, kad jos galėtų pamatyti mėgstamą vyrą. Dėl to daugelis moterų įklimpsta į skolas. Kai kurios – tokias dideles, kad, nematydamos kitos išeities, ima verstis prostitucija, kad padengtų įsiskolinimus.
Moterims už tai gresia areštas. Policija skelbia, kad 3 iš 4 sulaikytų moterų užsiėmė prostitucija būtent dėl skolų klubams. Pareigūnai taip pat perspėja dėl klubo reklamos, kuri dažnai būna apgaulinga.
Kiyo – buvusi vieno iš tokių klubų darbuotoja. Ji priimdavo klientus, tačiau, spaudžiama viršininko, neapsiribodavo vien pokalbiais.
„Klubas siūlydavo vakarėlius, o po jų – ir palydos paslaugas. Buvo atvejų, kai mane tiesiogiai paprašė teikti ir seksualines paslaugas“, – atskleidė Kiyo.
Laimė, jai pavyko ištrūkti. Dabar moteris padeda kitoms, kurios dėl skolų klubams patiria finansinių sunkumų.
„Manau, kad šioje šalyje yra problema – labai žema savigarba. Žmonės nuolat ieško meilės, kad galėtų pasijusti pilnaverčiai“, – teigė moteris.
Tuo metu klubo žvaigždė G. Yoshino tikina, kad niekada pats neskambina moterims.
„Deja, yra ir tokių žmonių, kurie kenkia šiam nuostabiam verslui“, – kalbėjo vyras.
Tuo metu net Japonijos parlamente svarstoma, kad šią industriją reikėtų griežčiau reguliuoti.
