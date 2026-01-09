Pietų Korėjos prezidentas, ką tik grįžęs iš Kinijos, lankysis Japonijoje

Antradienį ir trečiadienį numatytas vizitas į vaizdingą S. Takaichi gimtąjį Naros miestą vyks po to, kai Kinija surengė dideles karines pratybas aplink Taivaną, o Šiaurės Korėja paleido balistines raketas į Japonijos jūrą.
Tokijas ir Pekinas taip pat yra įsivėlę į diplomatinį ginčą, kurį sukėlė lapkritį S. Takaichi išsakyta mintis, kad Japonija galėtų imtis karinės intervencijos, jei Kinija užpultų Taivaną.
Lee Jae-myungas ir S. Takaichi, kurie abu pradėjo eiti pareigas 2025 metais, ankstesnį kartą susitiko spalį per APEC aukščiausiojo lygio susitikimą Pietų Korėjos Gjongdžu mieste.
Tai bus antrasis Pietų Korėjos prezidento vizitas į Japoniją nuo praėjusių metų rugpjūčio, kai jis susitiko su S. Takaichi pirmtaku Shigeru Ishiba (Šigeru Išiba).
Antradienį Pietų Korėjos vadovas surengs aukščiausiojo lygio susitikimą ir vakarienę su S. Takaichi Naroje, kur abu aptars regioninius ir pasaulinius klausimus, pranešė Lee Jae-myungo biuras.
Jie taip pat ieškos būdų, kaip „stiprinti praktinį bendradarbiavimą įvairiose srityse, turinčiose tiesioginės įtakos žmonių pragyvenimui, įskaitant ekonomiką, visuomenę ir kultūrą“.
„Tikimasi, kad šis vizitas padės įtvirtinti į ateitį orientuotą ir stabilią Pietų Korėjos ir Japonijos santykių trajektoriją“, surengus „ankstyvą dvišalį vizitą po Takaichi inauguracijos“, pridūrė jo biuras.
Tamsi praeitis
Dvišaliai santykiai jau seniai pašliję dėl klausimų, susijusių su žiauria 1910–1945 metų Japonijos vykdyta Korėjos pusiasalio okupacija, ir buvo nuogąstaujama, kad valdant konservatyviajai S. Takaichi santykiai gali pablogėti.
Lee Jae-myungo konservatyvus pirmtakas Yoon Suk-yeolas (Jun Sukjolas), prieš 2024 metų gruodžio mėnesį paskelbdamas karinę padėtį, dėl ko buvo nušalintas nuo pareigų, stengėsi gerinti santykius su Japonija.
Lee Jae-myungas Šiaurės Korėjos atžvilgiu laikosi santykinai švelnesnio požiūrio nei jo pirmtakas ir yra sakęs, kad Pietų Korėja ir Japonija yra tarsi „kaimynės, besidalijančios vienu kiemu“.
Šią savaitę Pietų Korėjos prezidentas susitiko su kinų prezidentu Xi Jinpingu – tai buvo pirmasis Pietų Korėjos lyderio vizitas į Kiniją per pastaruosius šešerius metus. Lee Jae-myungas pasinaudojo proga ir kartu pasidarė asmenukę.
Kelionė į Pekiną įvyko praėjus mažiau nei savaitei po Kinijos masinių karinių pratybų aplink Taivaną, į kurį ji reiškia pretenzijas kaip į savo teritorijos dalį.
Pratybos, kuriose dalyvavo raketos, naikintuvai, karinio jūrų laivyno laivai ir pakrančių apsaugos laivai, sulaukė tarptautinio pasmerkimo, tarp jų ir iš Tokijo, bet ne Seulo.
Pietų Korėjos lyderis taip pat liko nuošalyje sprendžiant dabartinį Japonijos ir Kinijos ginčą.
Dėl šio ginčo Pekinas įspėjo savo piliečius vengti kelionių į Japoniją, nustatė prekybos apribojimus ir mėnesiu anksčiau nei planavo susigrąžino dvi paskutines Japonijai paskolintas pandas.
Trečiadienį Lee Jae-myungas sakė žurnalistams, kad „santykiai su Japonija yra tokie pat svarbūs kaip ir santykiai su Kinija“.
Penktadienį vykusioje spaudos konferencijoje prezidento atstovė spaudai Kang Yu-jung (Kang Judžung) sakė, kad Lee Jae-myungas „iš tikrųjų neaptarė jokių opių klausimų su Kinijos puse".
Tokijo universiteto tarptautinio saugumo profesorius Yee Kuang Hengas (Ji Kuang Hengas) sakė, kad nesitikėjo, jog Lee Jae-myungas perduos kokią nors ypatingą Xi Jinpingo žinutę S. Takaichi.
„Tačiau abu lyderiai gali aptarti Kinijos ekonominės prievartos padarinius, kuriuos per daugelį metų patyrė ir (Pietų) Korėja, ir Japonija“, – AFP sakė Y. K. Hengas.
„Takaichi bus atsargi dėl Kinijos pleišto strategijos, kuria siekiama sukelti nesutarimus tarp Korėjos Respublikos ir Japonijos, ir norės dar kartą pabrėžti bendrą Seulo ir Tokijo požiūrį“, – pridūrė jis.
Naujausi komentarai