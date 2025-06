Mitai paneigti: įvardijo ilgaamžiškumo paslaptį

Ką daryti, jei nori ir ilgiau gyventi ir geriau atrodyti, plačiau pakomentavo sporto treneris Andrius Česnauskas.

– Nevengiate socialiniuose tinkluose pašiepti situacijų, galbūt net kai kas sakys – pasityčioti iš žmonių, kurie renkasi įvairias procedūras, siekdami patobulinti savo kūno linijas. Kodėl?

– Manau, labai dažnu atveju žmonės nesupranta, kokiu tikslu jie renkasi, pavyzdžiui, ledo vonią. Jeigu nori jaustis geriau ir po ledo vonios jautiesi geriau – su tuo viskas yra gerai. Bet moksliniai tyrimai sako, kad dėl to negyvensi ilgiau. Tai klausimas, ar tikrai reikia tos ledo vonios, jeigu tai nepadeda gyventi ilgiau?

Vėlgi – jeigu dėl to jautiesi geriau ir tau to užtenka – puiku. Yra daug dalykų, kurie iš tikrųjų yra parduodami kaip „longevity“ produktas ar paslauga. Žmonės ieško paprastų būdų, toli gražu ne pigių, vietoje to, kad pasirinktų dalykus, kurie iš tiesų yra efektyvūs ir veikia.

– Visokios procedūros įvairiais aparatais – ar tikrai tai nepadeda?

– Ne, tikrai negalima teigti, kad tos procedūros ir paslaugos visiškai yra neefektyvios, bet reikia suprasti, kiek efektyvumo tame yra. Kaip pavyzdys, jeigu efektyviausias būdas yra miegoti, teisingai maitintis, daryti jėgos treniruotes bei kardio treniruotes ir tai sudaro turbūt 90 proc. rezultatų, kurių mes norime pasiekti – būti sveiki, gražūs, gyventi ilgai.

O likę 10 proc. susideda iš tokių dalykų kaip ledo vonia, kremai, masažai ir visi kiti. Kai žmonės viską apverčia ir didžiausią fokusą deda būtent į šias paslaugas, kurios nėra pagrindinės, ieško būdų kaip trumpesniu laikotarpiu pasiekti rezultatą, išmeta į tai daug pinigų, bet rezultato galiausiai nėra – jie ateina pas mane.

– Oponentai sakys, kad jūs šiek tiek traukiate juos per dantį dėl to, kad norite surinkti daugiau klientų.

– Esminis dalykas, mano įsitikinimu – tam, kad žmogus gyventų ilgai ir kokybiškai, jam reikia jėgos treniruočių, kardio treniruočių, geros mitybos ir miego. Kur tai gausite – yra jūsų pasirinkimas. Jeigu žinote, kaip efektyviai sportuoti jėgos treniruotes – puiku, jūs galite nesportuoti pas mane, o pas kitą trenerę ar tai daryti savarankiškai. Tik klausimas, ar sugebėsite tai padaryti pakankamai efektyviai.

– Kodėl žmonės renkasi tokias procedūras?

– Tai yra dėl to, kad žmonės neturi laiko ir turi daugiau pinigų. Vėlgi – tai yra labai stipri reklama. Jeigu atkreipsite dėmesį, labai daug produktų reklamuoja žmonės, kurie iš tiesų tų produktų nenaudoja. Juos pasamdo ir sako: „Padaryk reklamą.“

Ateina kabutėse kultūristas, kuris pasako, kad valgo avižinę košę ar tepasi kremu,ir sako: „Pasižiūrėkite, kaip aš atrodau.“ Visi galvoja, kad jis toks tapo naudodamas tai, bet jis greičiausiai prieš tai niekada to nedarė, o darė – esminį dalyką, apie kurį aš jau kalbėjau.

– Kiek pakanka ir kiek reikėtų keisti procedūras vaikščiojimu ar važinėjimu dviračiu?

– Esminis dalykas yra laikas. Kai ateina naujas žmogus ir sako: „Aš noriu pokyčių“, aš klausiu: „Kiek laiko gali skirti per savaitę?“ Vienas žmogus sako, jog gali skirti 7 val., kitas – 2. Tada mes žiūrime, ką galime efektyviausiai padaryti per 2 val. Ir tada greičiausiai tai bus jėgos treniruotės.

Jeigu jis negali skirti laiko jėgos treniruotėms, galbūt galime pradėti nuo teisingos mitybos ir tai galima daryti namų sąlygomis. Jeigu negali sportuoti, negali teisingai maitintis – galbūt jis, kaip minėjot, gali vaikščioti. Į darbą tiesiog nueiti, o ne nuvažiuoti automobiliu. Visi tie dalykai gali padėti pasiekti geresnį rezultatą.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– O kiek pačiam yra tekę sutikti tokių, kurie išbandė kremukus, procedūras, bet finale atėjo į sporto salę?

– Labai dažnai. Netgi iš tų klientų, kurie pas mus sportuoja, išgirstu klausimus: „O ką tu galvoji apie tai? Žmogaus prigimtis yra ieškoti paprastesnių, greitesnių būdų pasiekti rezultatą. Bet vis dėlto mes turime grįžti į tai, kad tol, kol būsime komforto zonoje, greičiausiai rezultatą pasiekti bus labai sunku. Kuo daugiau išeisime iš savo komforto – tuo rezultatas bus geresnis.

– Ar tą rezultatą galima pasiekti tik sporto salėje?

– Ne. Klausimas yra – ar į Klaipėdą galime nuvykti tik autostrada? Ne. Mes galime vykti per Panevėžį, per Šiaulius ir panašiai. Galime skristi lėktuvu. Tai yra būdai – vieni efektyvesni, kiti – smagesni. Kaip pavyzdys – galime daryti jogą, pilatesą, kalanetiką ir panašius dalykus. Tai gali būti žymiai smagiau. Rezultatas nebus toks greitas ir efektyvus, bet jis bus malonus.