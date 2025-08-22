Treneris atskleidė: šios klaidos sporto salėje kainuoja jūsų sveikatą

Treneris G. Ciplinskas socialiniuose tinkluose renka tūkstančius peržiūrų. Ten kalba apie laikyseną, kūno disbalansą ir dažniausiai sporto metu daromas klaidas. Kokius mitus apie sportą būtina paneigti?
„Dažniausiai, kai žmonės ateina pas mane sportuoti, skundžiasi nugaros apačios skausmu ir kaklo įtampa. Aš mėgstu dirbti su klientais mažiausiai tris mėnesius, kad jie pasiektų savo rezultatą. Jeigu klientas ateina jausdamas skausmą, kuris trunka jau pakankamai ilgą laiką, tai dažnu atveju bus problemos su žandikauliu, su rega, su liežuviu ar pėdomis. Jeigu viskas susijungia į vieną, tai reikia ir kitų specialistų pagalbos, kad galėtumėme padėti tam žmogui“, – aiškino sporto treneris.
Pasak G. Ciplinsko, žmonės dažnai sako, kad sportuoja metus laiko, treniruoja savo kūną, bet vis tiek skauda nugaros apačią ar pečius.
„Pamatau, kaip kūnas yra treniruojamas sporto salėje ir suprantu, kad žmogus nieko iš tikrųjų netreniravo. Labiausiai, turbūt, reikėtų atkreipti dėmesį į pratimų techniką. Nesikoncentruoti į tą stipriau ir greičiau, o labiau žiūrėti į techniką ir kūno pajautimą“, – teigė ekspertas.
Reiškia, kad apskritai labai mažai sąmoningumo treniruotės metu.
Sporto treneris pastebi, kad didžioji dalis žmonių yra labai įsitempę. Nuolat jaučia stresą. Pasak jo, įtampos paleidimas padės ne tik psichologinei sveikatai, bet ir kūnui.
„Diafragminis kvėpavimas yra reikalingas tam, kad galėtumėme išeiti iš įtampos ir pereiti prie poilsio. Jeigu, tai pavyksta padaryti, tuomet treniruotės metu kūnas ir raumenys atsipalaiduoja. Sportuoti tampa ženkliai lengviau, nervų sistema priima ir supranta, kad tai yra saugu“, – kalbėjo specialistas.
Režimas – labai svarbu
G. Ciplinsko teigimu, pradėdami sporto kelią žmonės net nepagalvoja, kaip svarbu gera technika ir tinkamas specialistas šalia.
„Pastebiu, kad žmonės nekreipia dėmesio į savo techniką, dažnu atveju net negalvoja apie tai. Reiškia, kad apskritai labai mažai sąmoningumo treniruotės metu. Sportuodami netreniruoja pagrindinių raumenų, kuriuos reikėtų treniruoti. Daugumai žmonių yra reikalingas pilvo raumenų stiprinimas, o jie dažniausiai į tai išvis nekreipia dėmesio. Labiau atlieka bazinius pratimus, kurie reikalauja pakankamai daug technikos ir susižaloja savo kūną dar net nepradėję normaliai sportuoti.
Būtent todėl daugumai žmonių sporto kelionė atrodo tokia sudėtinga ir baisi, nes treniruotės metu negalvoja, ką iš tikrųjų reikėtų daryti, o bando patys viską išspręsti. Visada yra rekomenduojama susirasti specialistą, kuris gali padėti duoti tinkamas žinias, pradedant šią kelionę“, – įžvalgomis dalijosi treneris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Veiksmingam sportui reikia ne tik gero specialisto šalia, bet ir režimo. Pasak G. Ciplinsko, tik disciplina padės pasiekti išsvajotų rezultatų.
„Norint išlaikyti nuoseklų sportą – būtinas miegas, nes yra reikalinga energija dienos metu. Jeigu įprastai žmonės eina sportuoti vakarais, tai yra privaloma gerai išsimiegoti, kad dar po visų darbų turėtumėme pakankamai energijos. Dauguma žmonių apie tai net nepagalvoja. Dar vienas labai svarbus aspektas – mityba. Įprastai žmonės nori numesti svorio arba priaugti raumens, tačiau iki galo nesupranta, kaip norint pasiekti šių rezultatų, svarbus geras maistas“, – patarimus sakė sporto treneris.
Naujausi komentarai