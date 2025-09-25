NASA pradeda naują misiją – tirs kosmoso orus

Trys zondai buvo paleisti iš NASA Kennedy (Kenedžio) kosmoso centro Floridoje su privačios įmonės „SpaceX“ raketa „Falcon 9“.
Į kosmosą pakilę zondai pradės ilgą kelionę, kad pasiektų pirmąjį Lagranžo tašką – maždaug 1,5 mln. km atstumu nuo mūsų planetos link Saulės esančią vietą, tinkamą stabiliems stebėjimams.
Tarpžvaigždinių žemėlapių sudarymo zondas IMAP naudos savo prietaisus Saulės didelės energijos dalelių ir mūsų Saulės sistemą supančio apsauginio magnetinio burbulo, vadinamo heliosfera, tyrimams. Šie duomenys gali suteikti informacijos apie kosmoso orus ir kosminę spinduliuotę.
Saulės audros yra didelės radiacijos reiškiniai, kuriuos sukelia žybsniai Saulės paviršiuje, ir juos labai sunku numatyti.
Jie gali paveikti veiklą Žemėje, įskaitant aviaciją, mobilųjį ryšį ir elektros tinklus, ir potencialiai kelti pavojų astronautams bei palydovams kosmose.
JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos (NOAA) valdomas erdvėlaivis „Space Weather Follow-on“ (SWFO-L1) mėgins iš anksto aptikti orų modelius.
„Negalima sustabdyti artėjančios grėsmės, bet galima išnaudoti laiką pasiruošimui“, – sakė Irene Parker (Airin Parker) iš NOAA.
Iš anksto įspėti pareigūnai galėtų suteikti prieglobstį astronautams, įspėti lėktuvų pilotus apie artėjančius GPS sistemų sutrikimus ir iš anksto pritaikyti elektros tinklus.
Raketa taip pat skraidina „Carruthers Geocorona“ observatoriją, kuri tyrinės Žemės egzosferą, siekiant geriau suprasti, kaip ją veikia kosminiai orai.
