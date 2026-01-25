Naujas „ChatGPT“ kūrėjo planas – sujungti žmogaus smegenis su dirbtiniu intelektu

Skirtingai nuo tokių sprendimų kaip „Neuralink“, neuroninė sąsaja galės veikti be implantavimo į smegenų audinį. Lustas molekuliniu lygmeniu jungsis prie neuronų ir perduos informaciją ultragarsu. Pasak S. Altmano, jie jau turi kūrinių, įrodančių, kad tai įmanoma.
Didžiausiu investuotoju tapo kompanija „OpenAI“, investavusi 250 mln. JAV dolerių į „Merge Labs“, kurios vertė siekia 850 mln. JAV dolerių.
Tarp investuotojų yra „Bain Capital“ ir „Valve“ generalinis direktorius Gabas Newellas. Kūrėjai tokias neuronines sąsajas įsivaizduoja kaip naujos žmogaus ir dirbtinio intelekto sąveikos pagrindą.
Komercinio produkto kūrimas gali užtrukti metus, net dešimtmečius, tačiau investuotojų susidomėjimas atspindi didelį neuroninių sąsajų rinkos potencialą. „Merge Labs“ šiuo metu daugiausia dėmesio skiria svarbiausiems tyrimams ir jau atlieka bandymus su pacientais, patyrusiais galvos smegenų traumas.
S. Altmanas anksčiau teigė, kad nieko į galvą neimplantuotų, bet svajoja apie technologiją, kuri leistų jam tiesiog mąstyti, o „ChatGPT“ į tai atsakytų. „OpenAI“ vadovas taip pat nori, kad dirbtinis intelektas prisimintų visą mūsų gyvenimą.
Iki 2030 m. planuojama pradėti implantuoti mikroschemas ir sveikiems žmonėms, kas leis jiems valdyti kompiuterius minties galia ir bendrauti telepatiškai, įskaitant su pokalbių robotais – net greičiau, nei būtų ištarti žodžiai.
2025 m. spalį Elono Musko „Neuralink“ pradėjo klinikinius neuroninio implanto, galinčio išversti žmogaus mintis į tekstą, tyrimus. Ši technologija pirmiausia skirta padėti pacientams, turintiems sunkių kalbos sutrikimų.
Bendrovė taip pat kuria naują įrenginį „Blindsight“, kuris gali atkurti regėjimą net ir tiems, kurie yra akli nuo gimimo. Jis jau gavo JAV Maisto ir vaistų administracijos patvirtinimą.
