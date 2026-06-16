Pro Žemę praskries asteroidas: taip arti jis nebuvo daugiau nei 400 metų

Artimiausias priartėjimo taškas numatomas birželio 27 d., rašo „Iflscience“. Tuo metu asteroidas bus maždaug už 0,01715 astronominių vienetų arba maždaug už 2,57 milijono kilometrų nuo Žemės.
Nepaisant potencialiai pavojingo asteroido statuso, susidūrimo rizikos nėra. Astronomai pabrėžia, kad objektas saugiai praskris pro mūsų planetą.
Kuo asteroidas ypatingas?
Šis asteroidas buvo atrastas 1997 m., vykdant NASA programą „Near-Earth Asteroid Tracking“ („NEAT“).
Jis priklauso Ateno asteroidų klasei, kurių orbitos kerta Žemės orbitą ir gali praskrieti gana arti mūsų planetos.
Ekspertų skaičiavimais, šis asteroidas nebuvo praskridęs taip arti nuo mažiausiai 1600 m. – iki šio laikotarpio mokslininkai sugebėjo sekti jo orbitą.
Preliminarūs NASA skaičiavimai rodo, kad asteroido skersmuo yra maždaug 900 metrų, tačiau kai kurie duomenys rodo, kad jis gali būti žymiai didesnis – iki 1,5 kilometro.
Problema ta, kad asteroido ryškumas ne visada leidžia tiksliai nustatyti jo dydį. Tamsūs objektai atspindi mažiau šviesos ir gali atrodyti mažesni nei yra iš tikrųjų.
Todėl per birželio mėnesio praskriejimą NASA planuoja atlikti papildomus stebėjimus, naudodama „Goldstone Solar System Radar“ radiolokacinę sistemą.
„Skirtingai nuo kitų astronominių metodų, mes naudojame savo signalo šaltinį ir analizuojame atspindėtą impulsą, o tai leidžia gauti itin tikslią informaciją apie objektą“, – aiškino NASA Reaktyvinio judėjimo laboratorijos radarų astronomė Marina Brozović.
Ar asteroidas bus matomas?
Maksimalaus priartėjimo metu asteroidą bus galima stebėti nedideliais teleskopais ir net galingais žiūronais.
Geriausiai jis bus matomas Šiaurės pusrutulio gyventojams artėdamas prie Žemės, o Pietų pusrutulio gyventojai jį galės stebėti jau po to, kai asteroidas praskries artimiausią tašką.
Be to, „Virtual Telescope Project“ planuoja transliuoti stebėjimus internetu birželio 26 ir 27 dienomis.
NASA pažymi, kad tokie dideli asteroidai taip arti Žemės praskrieja maždaug kartą per dešimt metų.
Todėl būsimas priartėjimas kelia didelį mokslininkų susidomėjimą – jie tikisi patikslinti šio kosminio objekto charakteristikas ir gauti naujų duomenų apie jo kilmę bei savybes.
Kitas, dar artimesnis priartėjimas įvyks tik 2133 m. birželio 28 d.
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