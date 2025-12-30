Niujorke – snieginis karalius Mindaugas

Portalo „CityDog“ pastebėjimu, kūrinys pavyko labai puikiai.
G. Loika – skulptorius ir aktyvistas, išgarsėjo pirmasis Baltarusijoje sukūręs pilnos figūros paminklą Tadui Kosciuškai, kuris yra nacionalinis didvyris tiek Baltarusijoje, tiek Lietuvoje.
Dar viena G. Loikos sukurta skulptūra stovi prieš Baltarusijos ambasadą Moldovoje.
Po arešto Minske Okrestino gatvėje per 2020 m. protestus G. Loika išvyko iš Baltarusijos.
Savo laiku G. Loika buvo plenero „Legendos iš smėlio“ iniciatorius, kai jo vadovaujami kūrėjai smėlio karjeruose kūrė Baltarusijos didvyrių skulptūras.
Beje, didžiojo kunigaikščio (tiesa, be vardo) skulptūrą iš sniego krūvos G. Loika jau buvo sukūręs ir savo daugiabučio namo kieme Minske.
Naujausi komentarai